Девушку насмерть сбили ночью на Павловском тракте в Барнауле
По словам очевидца, она сидела посреди проезжей части
25 декабря 2023, 10:52, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Возле остановки "Мастерские" в Барнауле насмерть сбили девушку. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", авария произошла минувшей ночью в районе дома № 72а на Павловском тракте.
По словам очевидца, девушка сидела на проезжей части. По информации ГИБДД, ее сбил 21-летний водитель Toyota Camry вне пешеходного перехода.
"В результате ДТП от полученных травм пешеход скончалась до приезда скорой медицинской помощи", – рассказали в Госавтоинспекции. Отмечается, что погибшей было 28 лет. По факту происшествия полицейские проводят проверку. Обстоятельства наезда на пешехода выясняются.
10:54:33 25-12-2023
пьянка зло
11:02:56 25-12-2023
Гость (10:54:33 25-12-2023) пьянка зло... Я думаю, здесь что-то позабористее было. Раз сидела на дороге
11:06:56 25-12-2023
Гость (10:54:33 25-12-2023) пьянка зло... Корпоратив?
11:26:09 25-12-2023
вещества и синька убьют, так или иначе.
11:26:27 25-12-2023
Что бы там ни было ,но если ты прёшь за рулём ,шары то у тебя для чего?Пялиться в телефон?
11:49:07 25-12-2023
Афиноген (11:26:27 25-12-2023) Что бы там ни было ,но если ты прёшь за рулём ,шары то у теб... нет, смотреть какая же там....сидит среди дороги
12:14:17 25-12-2023
Афиноген (11:26:27 25-12-2023) Что бы там ни было ,но если ты прёшь за рулём ,шары то у теб... По себе-то других не судите.
12:43:22 25-12-2023
Гость (12:14:17 25-12-2023) По себе-то других не судите. ... А я по себе и не сужу,сужу по вам,многочисленным.
11:27:56 25-12-2023
в шапке-невидимке сидела ? расскажите про как не заметил. препятствие видишь на дороге- объезжаешь. дорога освещенная . как не заметил?
11:59:03 25-12-2023
Гость (11:27:56 25-12-2023) в шапке-невидимке сидела ? расскажите про как не заметил. ... Смотря где и как. Ингода рекламы и кривые встречные фары так ослепят, что капота своего не увидишь.
12:55:44 25-12-2023
Гость (11:59:03 25-12-2023) Смотря где и как. Ингода рекламы и кривые встречные фары так... Зачем гнать, если дорогу не видишь?
14:03:21 25-12-2023
Гость (11:59:03 25-12-2023) Смотря где и как. Ингода рекламы и кривые встречные фары так... В танковых войсках есть золотое правило: "Не вижу- не еду". Почему этот сопляк возомнил себя Богом- непонятно. Теперь на всю жизни клеймо на лбу: "Убийца".
11:31:32 25-12-2023
да там из Неона все такие выходят, закрыли бы уже этот гадюшник
11:31:39 25-12-2023
водителя жалко....без вины виноват останется
12:45:13 25-12-2023
эсочка (11:31:39 25-12-2023) водителя жалко....без вины виноват останется... я думаю ваша жалость к водителю закончится, когда он собьет вашего родственника, и вы уж точно будете писать, что нужно соблюдать скоростной режим и смотреть на дорогу. А это товарищ за рулем точно летел, если насмерть сбил человека, который не двигался получается.
12:54:10 25-12-2023
Гость (12:45:13 25-12-2023) я думаю ваша жалость к водителю закончится, когда он собьет ... Если сидела - сама виновата. Машину враз не остановишь.
13:30:34 25-12-2023
Пару раз видел как наркоман на Попова в районе Семенова кидался под машины.Шел он прямо по середине дороги и очень хотел попасть под колеса.
14:02:15 25-12-2023
Напрашивается вопрос: надо ли сбивать авто, стоящее на тротуаре? Что сплошь и рядом. А на пешеходном переходе? Может быть, попробовать в качестве эксперимента? В самом деле, не на штрафстоянку же увозить.
14:35:32 25-12-2023
авто сбить не получится, а вот зеркало совершенно случайно отломить большой тяжелой сумкой, или совершенно случайно поскользнувшись процарапать до металла ключом, совершенно случайно оказавшимся в руке - да сколько угодно!
21:42:48 25-12-2023
Гость (14:35:32 25-12-2023) авто сбить не получится, а вот зеркало совершенно случайно о... Машина не виновата в том, что у неё такой хозяин. С него спрос!