Девушку насмерть сбили ночью на Павловском тракте в Барнауле

По словам очевидца, она сидела посреди проезжей части

25 декабря 2023, 10:52, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Возле остановки "Мастерские" в Барнауле насмерть сбили девушку. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", авария произошла минувшей ночью в районе дома № 72а на Павловском тракте.

По словам очевидца, девушка сидела на проезжей части. По информации ГИБДД, ее сбил 21-летний водитель Toyota Camry вне пешеходного перехода.

"В результате ДТП от полученных травм пешеход скончалась до приезда скорой медицинской помощи", – рассказали в Госавтоинспекции. Отмечается, что погибшей было 28 лет. По факту происшествия полицейские проводят проверку. Обстоятельства наезда на пешехода выясняются.