Девушку, обманувшую двух пенсионеров, задержали в Рубцовске

Всего у пожилых людей она забрала 209 тысяч рублей

11 февраля 2024, 14:11, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

В Рубцовске задержали девушку, обманувшую двух пенсионеров. Об этом рассказали в региональном МВД.

88-летней жительнице села Новоегорьевское позвонила девушка, которая представилась ее внучкой и сказала, что попала в ДТП. Лжевнучка попросила пострадавшую собрать все имеющиеся денежные средства для возмещения ущерба. Через некоторое время к пожилой женщине пришла молодая девушка, которой она передала 109 тысяч рублей.

Полицейские задержали злоумышленницу и выяснили, что эта жертва была не единственной. Всего у пожилых людей она забрала 209 тысяч рублей.

По ее словам, такую работу ей предложили в одном из мессенджеров. За обман пенсионеров она получала 5% от суммы.