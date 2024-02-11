НОВОСТИПолитика

Девушку, обманувшую двух пенсионеров, задержали в Рубцовске

Всего у пожилых людей она забрала 209 тысяч рублей

11 февраля 2024, 14:11, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

В Рубцовске задержали девушку, обманувшую двух пенсионеров. Об этом рассказали в региональном МВД.

88-летней жительнице села Новоегорьевское позвонила девушка, которая представилась ее внучкой и сказала, что попала в ДТП. Лжевнучка попросила пострадавшую собрать все имеющиеся денежные средства для возмещения ущерба. Через некоторое время к пожилой женщине пришла молодая девушка, которой она передала 109 тысяч рублей.

Полицейские задержали злоумышленницу и выяснили, что эта жертва была не единственной. Всего у пожилых людей она забрала 209 тысяч рублей.

По ее словам, такую работу ей предложили в одном из мессенджеров. За обман пенсионеров она получала 5% от суммы.

Рубцовск полиция

Комментарии 3

Avatar Picture
гость

16:16:35 11-02-2024

из-за 5 тыс так себе жизнь потерять

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:48:54 11-02-2024

Пусть лед долбит на улицах

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:04:09 11-02-2024

Гость (16:48:54 11-02-2024) Пусть лед долбит на улицах... ну уж нет, пусть эта тварь сидит.

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров