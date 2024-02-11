Девушку, обманувшую двух пенсионеров, задержали в Рубцовске
Всего у пожилых людей она забрала 209 тысяч рублей
11 февраля 2024, 14:11, ИА Амител
В Рубцовске задержали девушку, обманувшую двух пенсионеров. Об этом рассказали в региональном МВД.
88-летней жительнице села Новоегорьевское позвонила девушка, которая представилась ее внучкой и сказала, что попала в ДТП. Лжевнучка попросила пострадавшую собрать все имеющиеся денежные средства для возмещения ущерба. Через некоторое время к пожилой женщине пришла молодая девушка, которой она передала 109 тысяч рублей.
Полицейские задержали злоумышленницу и выяснили, что эта жертва была не единственной. Всего у пожилых людей она забрала 209 тысяч рублей.
По ее словам, такую работу ей предложили в одном из мессенджеров. За обман пенсионеров она получала 5% от суммы.
16:16:35 11-02-2024
из-за 5 тыс так себе жизнь потерять
16:48:54 11-02-2024
Пусть лед долбит на улицах
17:04:09 11-02-2024
Гость (16:48:54 11-02-2024) Пусть лед долбит на улицах... ну уж нет, пусть эта тварь сидит.