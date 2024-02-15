Девять человек погибли в результате ракетного удара по Белгороду

Число пострадавших возросло до 19 человек

15 февраля 2024, 17:19, ИА Амител

ТЦ, поврежденный в результате атаки / Фото из соцсетей

В результате ракетной атаки по Белгороду погибло не менее девяти человек. Об этом сообщает Mash.

"Около 12:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", – прокомментировали ситуацию в Минобороны.

Отмечается, что 14 реактивных снарядов было уничтожено.

По данным СМИ, число пострадавших увеличилось до 19 человек. Дети, которые в этот момент находились на занятиях в школе, спустились в бомбоубежище в подвале.