Девять человек пострадали в результате ДТП с маршруткой под Новосибирском

Двое находятся в тяжелом состоянии

25 апреля 2024, 10:15, ИА Амител

Разбитое стекло авто / Фото: pxhere.com

Маршрутка столкнулась с грузовиком в Новосибирской области. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

"25 апреля в 03:34 в службу "112" Новосибирской области поступило сообщение о ДТП на 125-м километре автомобильной дороги федерального значения Р-255 "Сибирь" в Болотнинском районе с участием пассажирской "Газели" и грузового автомобиля Howo с прицепом, в результате которого грузовик опрокинулся", – сказано в сообщении.

В результате происшествия пострадали девять человек. Двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

На месте работали сотрудники МЧС, полиции и врачи скорой помощи.