Девять дорог остаются перекрытыми из-за паводка в Алтайском крае

Для ликвидации последствий паводка за прошедшие сутки задействовали больше 70 единиц техники

01 апреля 2024, 10:05, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае из-за паводковой ситуации продолжают действовать ограничения на движения по ряду дорог. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.

Закрыты следующие трассы:

- "Алейск-Безголосово" на участке от Алейска до Безголосово произошло затопление низководного моста. Альтернативный проезд возможен через дороги "Алейск-Петропавловское-Смоленское" и "Подъезд к селу Безголосово";

- "Ключи-Петухи-Каип-Ащегуль-Назаровка-Михайловское" между селами Ащегуль и Каип. На участке произошло разрушение насыпи земляного полотна. Альтернативный проезд по направлению Каип – Петухи - Ключи действует через "Ащегуль – Полуямки – Назаровка – Михайловка";

- "Ребриха – Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка" между селами Гилевка и Завьялово произошло разрушение насыпи земляного полотна. Альтернативный проезд до села Гонохово осуществляется по направлению "Овечкино–Гонохово";

- "Калининский – Сибирячиха – Александровка" на участке между Садовым и Сибирячихой образовалось затопление участка дороги. Альтернативного проезда нет;

- "Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области" между Бор-Форпост и Михайловское. Затопление участка дороги в границах Волчихинского района. Между селами Михайловское и Ракиты произошло разрушение насыпи земляного полотна;

- "Бурла – Притыка – Орехово – Новоандреевка" на участке между селом Новоандреевка и дорогой "Крутиха - Панкрушиха - Хабары - Славгород - граница Республики Казахстан". Произошло разрушение насыпи земляного полотна. Альтернативный проезд до села Новоандреевка осуществляется со стороны Бурлы;

- "Новоегорьевка – Титовка – Новичиха" в селе Сросты произошло разрушение земляного полотна. Альтернативный проезд через дороги "Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – гр. Новосибирской области", далее по федеральной трассе А-322 "Барнаул – Рубцовск" и "Поспелиха – Новичиха – Волчиха";

- "Поспелиха – Новичиха – Волчиха" на участке между Селиверстово и Солоновкой образовался перелив;

- "Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловка - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области" в селе Волчиха в районе моста. Есть альтернативный проезд по улично-дорожной сети в селе Волчиха.



За прошедшие сутки в ликвидации последствий паводка по региону участвовали более 70 машин и свыше 100 специалистов.

Оперативную информацию о состоянии дорог можно получить по телефонам:

- дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7 (3852) 507-512;

- дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": +7 (3852) 63-14-59; 8-800-222-3169;

- дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю: +7 (3852) 20-26-72;

= дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.