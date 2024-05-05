Девять из десяти россиян одобрили запрет на рекламные звонки
Активнее всего за такой закон выступали люди старше 45 лет
05 мая 2024, 14:15, ИА Амител
Большинство россиян одобряет введение запрета на рекламные звонки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование портала Superjob.
Опрос проводился на фоне обсуждения соответствующего законопроекта в Минцифры. Сейчас обсуждаются возможные меры ответственности за нарушение запрета, но уже сейчас можно сказать, что такая мера востребована среди жителей России.
Активнее всего за введение закона выступили люди старше 45 лет – 90%. Против этой меры высказывались маркетологи, операторы call-центров и менеджеры по продажам и работе с клиентами. Пять процентов опрошенных не поддержали введение запрета на рекламные звонки.
Всего в опросе приняли участие 1600 человек.
14:58:58 05-05-2024
меня не спрашивали, конечно, но я присоединяюсь к запрету.
задолбали! у меня в рабочие дни три телефона и это натуральный адЪ.
06:43:22 06-05-2024
Элен без ребят (14:58:58 05-05-2024) меня не спрашивали, конечно, но я присоединяюсь к запрету.
23:17:27 05-05-2024
необходим запрет на рекламные ролики по тв.. поясните, зачем тратится время на пустоту, в чём ценность этих роликов? Время не вернуть, рекламодатели не разбогатеют - сто процентов!
12:50:35 06-05-2024
Рекламу вообще надо подсократить, и на ТВ и на Радио, да и в Интернете. Сейчас мы наблюдаем такой рекламный шум, что, реклама, в классическом понимании, перестаёт работать. В отрасль пришли толпы недоучек-долболобов, не понимающих глубинных мотивов потребления, а значит, и способов подачи рекламного материала, что реклама обесценилась как инструмент, но переоценилась финансово. Отсюда и появление "индустрии" спам-звонков- рекламодателю кажется, что таким образом он достигает своего потенциального потребителя... Но, как правило, добивается обратного эффекта.