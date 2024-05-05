Девять из десяти россиян одобрили запрет на рекламные звонки

Активнее всего за такой закон выступали люди старше 45 лет

05 мая 2024, 14:15, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

Большинство россиян одобряет введение запрета на рекламные звонки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование портала Superjob.

Опрос проводился на фоне обсуждения соответствующего законопроекта в Минцифры. Сейчас обсуждаются возможные меры ответственности за нарушение запрета, но уже сейчас можно сказать, что такая мера востребована среди жителей России.

Активнее всего за введение закона выступили люди старше 45 лет – 90%. Против этой меры высказывались маркетологи, операторы call-центров и менеджеры по продажам и работе с клиентами. Пять процентов опрошенных не поддержали введение запрета на рекламные звонки.

Всего в опросе приняли участие 1600 человек.