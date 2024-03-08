Девять лыжниц пострадали во время гонки в метель в Сочи
Девушки на трассе стали падать друг на друга
08 марта 2024, 19:30, ИА Амител
Соревнования в Сочи / Кадр из видео, опубликованного в соцсетях
Девять лыжниц попали в больницу после гонки в метель в Сочи. Об этом сообщает Shot.
На зимней Спартакиаде учащихся состоялся забег на 10 километров. Несмотря на снежную бурю, соревнования не отменили и девушки вышли на старт.
Во время одного из спусков спортсменки начали падать и заваливаться друг на друга. 15 из них не смогли доехать до финиша, а 9 попали в больницу с различными травмами.
По словам участников, у лыжниц зафиксированы травмы рук и ног, а также открытые переломы.
Количество пострадавших уточняется.
19:47:56 08-03-2024
Глупости организаторов нет предела.
09:49:31 09-03-2024
В бытность учащимся бегал за район на соревнованиях по лыжам классическим ходом. Было - 27 градусов с ветром. На трассе еще хуже - ветер сильнее. Тренер сказал, что едем на соревнования без формы, но с лыжами, чтобы баранку не записали. Приехали, гонку не отменили. Формы нет, лыжи не подготовлены, побежали 10 км. Единственный раз в жизни было такое - кровавый ком в горле и в легких, который никак не проглотить.
12:40:56 09-03-2024
О спорт.. ты жизнь.
18:46:47 10-03-2024
Пишут 17 скорых, высота- разреженный воздух, метель, плохая видимость.
Мужики спортсмены хододно- расстояние меняют или переносят, тут дети.