Девять трасс перекрыты в Алтайском крае из-за паводка

В Минтрансе призвали водителей следить за ситуацией

31 марта 2024, 13:02, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Ситуация на дорогах в Алтайском крае из-за подтоплений меняется очень быстро. Об этом напомнили в региональном Минтрансе.

В данный момент перекрыты девять дорог:



- Поспелиха-Новичиха – Волчиха на участке от Волчихи до Селиверстово;

- Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области на участке от Михайловки до Ключей;

- Новоегорьевка – Титовка– Новичиха от Новоегорьевского до Сросток;

- Бурла – Притыка – Орехово – Новоандреевка – К-41 на участке от села Новоандреевка до автомобильной дороги Крутиха – Панкрушиха – - Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан;

- Калининский – Сибирячиха – Александровка, участок между Садовым и Сибирячихой;

- Родино – Степной Кучук – Камышенка – Завьялово, участок между Родино и Завьялово;

- Ребриха – Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка между поселком Добрая Воля и селом Гонохово;

- Ключи – Петухи – Каип – Ащегуль – Назаровка – Михайловское между населенными пунктами Ащегуль и Каип;

- Алейск – Безголосово – а/д К-13.



Реверсивное движение осуществляется по федеральной трассе А-321 перед населенным пунктом Кулунда, км 372 и км 378.

Водителей призвали следить за ситуацией на дорогах и получать обновленную информацию о перекрытиях.