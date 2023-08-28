Девятибалльные пробки сковали Барнаул вечером 28 августа
Сильный затор образовался на проспекте Строителей – пробка начинается от проезда на Павловский тракт до пересечения с улицей Деповской
28 августа 2023, 19:05, ИА Амител
Пробки в 9 баллов сковали Барнаул вечером в понедельник, 28 августа. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", на 19:00 заторы наблюдаются как в центре, так и на Павловском тракте.
Сильный затор образовался на проспекте Строителей – пробка начинается от проезда на Павловский тракт до пересечения с улицей Деповской. Также пробки образовались на прилежащих к нему дорогах: на проспектах Красноармейском и Социалистическом, улице Молодежной, Челюскинцев, в переулке Ядринцева. Аналогичная ситуация на проспекте Ленина, Калинина и Цеховой.
В Индустриальном районе пробки наблюдаются на Павловском тракте, улице Попова, Взлетной, Малахова, Лазурной, Шумакова и Малахова. На "объездной" дороге пробки наблюдаются на пересечении улицы Кутузова с шоссе Ленточный бор, а также на Загородной.
19:24:04 28-08-2023
Сегодня на Павловском тракте стоял. На пр. Ленина нелучше
09:57:03 29-08-2023
Зачем перенастроили светофоры? В том числе на Строителей-Павловский тракт? По Строителей пробка даже в 9 вечера.
10:18:05 29-08-2023
Друзья, когда же мы научимся уважать других участников движения!!! В правилах дорожного движения написано пункт 13.2. Запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участка перекрестка, обозначенного разметкой 1.26, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами. Вот когда ВСЕ начнут соблюдать правила дорожного движения пробок в городе станет меньше и проезд будет свободнее!!!