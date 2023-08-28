Девятибалльные пробки сковали Барнаул вечером 28 августа

Сильный затор образовался на проспекте Строителей – пробка начинается от проезда на Павловский тракт до пересечения с улицей Деповской

28 августа 2023, 19:05, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Пробки"

Пробки в 9 баллов сковали Барнаул вечером в понедельник, 28 августа. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", на 19:00 заторы наблюдаются как в центре, так и на Павловском тракте.

Сильный затор образовался на проспекте Строителей – пробка начинается от проезда на Павловский тракт до пересечения с улицей Деповской. Также пробки образовались на прилежащих к нему дорогах: на проспектах Красноармейском и Социалистическом, улице Молодежной, Челюскинцев, в переулке Ядринцева. Аналогичная ситуация на проспекте Ленина, Калинина и Цеховой.

В Индустриальном районе пробки наблюдаются на Павловском тракте, улице Попова, Взлетной, Малахова, Лазурной, Шумакова и Малахова. На "объездной" дороге пробки наблюдаются на пересечении улицы Кутузова с шоссе Ленточный бор, а также на Загородной.