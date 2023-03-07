Девятибалльные пробки сковали улицы Барнаула

Сложнее всего вечером уехать из центра

07 марта 2023, 18:29, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Пробки"

Конец рабочего дня в Барнауле "украшают" заторы на дорогах. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", их интенсивность составляет 9 баллов.

Сложнее всего уехать из центра. Стоят улицы Молодёжная, Ядринцева, Партизанская, Челюскинцев, проспекты Красноармейский и Строителей. Объехать пробки по маленьким улочкам не получится – они тоже переполнены.

Отдельные участки встали на Павловском тракте, Власихинской, Попова и Малахова.

Проехать по Кутузова можно без проблем, но на шоссе Ленточный бор придётся постоять.