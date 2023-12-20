Девятибалльные пробки сковали улицы Барнаула
Сложнее всего вечером выехать из центра
20 декабря 2023, 18:17, ИА Амител
Фото: "Яндекс. Пробки"
Улицы Барнаула сковали сильные заторы. Об этом сообщает сервис "Яндекс. Пробки".
На данный момент интенсивность заторов в городе составляет девять баллов.
Почти полностью стоит весь центр, движение очень медленное по проспекту Красноармейскому, проспектам Строителей и Ленина, а также улицам Челюскинцев, Ядринцева, Гоголя и ряде других.
Проблемы с движением наблюдаются на улице Аванесова, Змеиногорском тракте и шоссе Ленточный Бор.
Серьезный затор скопился на пересечении улицы Попова и Павловского тракта.
Отдельные участки стоят также на многих других улицах Барнаула.
19:37:55 20-12-2023
Эх, регулировщиков бы.
20:36:45 20-12-2023
Гость (19:37:55 20-12-2023) Эх, регулировщиков бы.... Правила соблюдать бы. Сколько олигофренов вылазят на занятый перекрёсток, блокируя другим участникам движения цикл светофора. Кто-то не едет нифига, кто-то на зелёный оперативно тронуться не может...
23:34:13 20-12-2023
Уберите выделенку с Ленина, немного меньше станет заторов. Совсем она ни к чему...