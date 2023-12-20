Девятибалльные пробки сковали улицы Барнаула

Сложнее всего вечером выехать из центра

20 декабря 2023, 18:17, ИА Амител

Фото: "Яндекс. Пробки"

Улицы Барнаула сковали сильные заторы. Об этом сообщает сервис "Яндекс. Пробки".

На данный момент интенсивность заторов в городе составляет девять баллов.

Почти полностью стоит весь центр, движение очень медленное по проспекту Красноармейскому, проспектам Строителей и Ленина, а также улицам Челюскинцев, Ядринцева, Гоголя и ряде других.

Проблемы с движением наблюдаются на улице Аванесова, Змеиногорском тракте и шоссе Ленточный Бор.

Серьезный затор скопился на пересечении улицы Попова и Павловского тракта.

Отдельные участки стоят также на многих других улицах Барнаула.