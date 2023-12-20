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Девятибалльные пробки сковали улицы Барнаула

Сложнее всего вечером выехать из центра

20 декабря 2023, 18:17, ИА Амител

Фото: "Яндекс. Пробки"
Фото: "Яндекс. Пробки"

Улицы Барнаула сковали сильные заторы. Об этом сообщает сервис "Яндекс. Пробки".

На данный момент интенсивность заторов в городе составляет девять баллов.

Почти полностью стоит весь центр, движение очень медленное по проспекту Красноармейскому, проспектам Строителей и Ленина, а также улицам Челюскинцев, Ядринцева, Гоголя и ряде других.

Проблемы с движением наблюдаются на улице Аванесова, Змеиногорском тракте и шоссе Ленточный Бор.

Серьезный затор скопился на пересечении улицы Попова и Павловского тракта.

Отдельные участки стоят также на многих других улицах Барнаула.

Барнаул Пробки

Комментарии 3

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Гость

19:37:55 20-12-2023

Эх, регулировщиков бы.

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Гость

20:36:45 20-12-2023

Гость (19:37:55 20-12-2023) Эх, регулировщиков бы.... Правила соблюдать бы. Сколько олигофренов вылазят на занятый перекрёсток, блокируя другим участникам движения цикл светофора. Кто-то не едет нифига, кто-то на зелёный оперативно тронуться не может...

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Гость

23:34:13 20-12-2023

Уберите выделенку с Ленина, немного меньше станет заторов. Совсем она ни к чему...

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