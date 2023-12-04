Девятилетняя девочка пострадала в ДТП с маршруткой в Барнауле
35-летняя женщина за рулем Nissan Primera при повороте налево столкнулась с автобусом, который после съехал в кювет
04 декабря 2023, 16:10, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Девятилетняя девочка пострадала в ДТП с маршруткой в Барнауле. Как сообщает "Инцидент Барнаул", Госавтоинспекция города проводит проверку по факту ДТП.
По предварительной информации, 35-летняя женщина за рулем Nissan Primera, двигаясь по проспекту Космонавтов, при повороте налево столкнулась с ехавшим в попутном направлении пассажирским автобусом ПАЗ-3204 под управлением 48-летнего мужчины.
В результате травмы получила пассажирка Nissan. Ей оказали помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась. О других пострадавших не сообщается.
16:14:42 04-12-2023
запретить езду 35-летним женщинам за рулем нисаноф-примьероф
18:17:36 04-12-2023
Гость (16:14:42 04-12-2023) запретить езду 35-летним женщинам за рулем нисаноф-примьероф... Да и к 48 летним водителям ПАЗов 3204 относиться с повышенной внимательностью. Мало ли чего...
22:56:03 04-12-2023
Гость (16:14:42 04-12-2023) запретить езду 35-летним женщинам за рулем нисаноф-примьероф... И вето наложить о запрете перевозки детей до 18 лен, а то мало ли что может случиться, и пострадает ребёнок.
08:26:28 05-12-2023
Гость (22:56:03 04-12-2023) И вето наложить о запрете перевозки детей до 18 лен, а то ма... Да вообще до 18 лет не выпускать из дома! А то мало ли что, вдруг на дитачку кто-то косо посмотрит!
09:38:51 05-12-2023
она поворачивала налево, а водятел автобуса решил объехать ее слева?