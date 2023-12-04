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Девятилетняя девочка пострадала в ДТП с маршруткой в Барнауле

35-летняя женщина за рулем Nissan Primera при повороте налево столкнулась с автобусом, который после съехал в кювет

04 декабря 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Девятилетняя девочка пострадала в ДТП с маршруткой в Барнауле. Как сообщает "Инцидент Барнаул", Госавтоинспекция города проводит проверку по факту ДТП.

По предварительной информации, 35-летняя женщина за рулем Nissan Primera, двигаясь по проспекту Космонавтов, при повороте налево столкнулась с ехавшим в попутном направлении пассажирским автобусом ПАЗ-3204 под управлением 48-летнего мужчины.

В результате травмы получила пассажирка Nissan. Ей оказали помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась. О других пострадавших не сообщается.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 5

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Гость

16:14:42 04-12-2023

запретить езду 35-летним женщинам за рулем нисаноф-примьероф

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Гость

18:17:36 04-12-2023

Гость (16:14:42 04-12-2023) запретить езду 35-летним женщинам за рулем нисаноф-примьероф... Да и к 48 летним водителям ПАЗов 3204 относиться с повышенной внимательностью. Мало ли чего...

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Гость

22:56:03 04-12-2023

Гость (16:14:42 04-12-2023) запретить езду 35-летним женщинам за рулем нисаноф-примьероф... И вето наложить о запрете перевозки детей до 18 лен, а то мало ли что может случиться, и пострадает ребёнок.

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Гость

08:26:28 05-12-2023

Гость (22:56:03 04-12-2023) И вето наложить о запрете перевозки детей до 18 лен, а то ма... Да вообще до 18 лет не выпускать из дома! А то мало ли что, вдруг на дитачку кто-то косо посмотрит!

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гость

09:38:51 05-12-2023

она поворачивала налево, а водятел автобуса решил объехать ее слева?

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