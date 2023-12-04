35-летняя женщина за рулем Nissan Primera при повороте налево столкнулась с автобусом, который после съехал в кювет

04 декабря 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Девятилетняя девочка пострадала в ДТП с маршруткой в Барнауле. Как сообщает "Инцидент Барнаул", Госавтоинспекция города проводит проверку по факту ДТП.

По предварительной информации, 35-летняя женщина за рулем Nissan Primera, двигаясь по проспекту Космонавтов, при повороте налево столкнулась с ехавшим в попутном направлении пассажирским автобусом ПАЗ-3204 под управлением 48-летнего мужчины.

В результате травмы получила пассажирка Nissan. Ей оказали помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась. О других пострадавших не сообщается.