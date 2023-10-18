В соревнованиях принимают участие только действующие военнослужащие: контрактники и срочники

18 октября 2023, 06:40, ИА Амител













































































































































































































Турнир по рукопашному бою на призы Владимира Шаманова / Фото: Алина Богомолова

С 17 по 19 октября в Барнауле проходит Этап Кубка Вооруженных Сил РФ по армейскому рукопашному бою на призы Владимира Шаманова. В Титов Арене в этих дни выступают лучшие бойцы страны: десантники, ракетчики, танкисты, пехотинцы, разведчики, спецназовцы. Отмечается, что гражданские спортсмены на соревнования не допускается.

С 2016 года турнир имеет мастерский статус, и его победители будут удостоены спортивного звания "Мастер спорта России".

Первый день соревнований, смотрите в нашем фоторепортаже.