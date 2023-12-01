Действующий председатель ОБСЕ ответил на вопрос об исключении России

Он отметил, что в 1992 году из организации в рамках принципа "консенсус минус один" исключили Югославию

01 декабря 2023, 23:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дискуссию о возможном исключении России из состава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) можно считать "исчерпанной". Как сообщает ТАСС, об этом во время пресс-конференции заявил действующий председатель структуры и глава МИД Северной Македонии Буяр Османи.

Он отметил, что в 1992 году из организации в рамках принципа "консенсус минус один" исключили Югославию. Решение приняли из-за массовых нарушений прав человека на ее территории.

Как он сказал, ОБСЕ никогда не представляла собой организацию единомышленников. При этом главной целью создания данной структуры являлось объединение государств с различными позициями ради поддержания мира и стабильности в регионе.