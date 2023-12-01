Действующий председатель ОБСЕ ответил на вопрос об исключении России
Он отметил, что в 1992 году из организации в рамках принципа "консенсус минус один" исключили Югославию
01 декабря 2023, 23:34, ИА Амител
Дискуссию о возможном исключении России из состава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) можно считать "исчерпанной". Как сообщает ТАСС, об этом во время пресс-конференции заявил действующий председатель структуры и глава МИД Северной Македонии Буяр Османи.
Он отметил, что в 1992 году из организации в рамках принципа "консенсус минус один" исключили Югославию. Решение приняли из-за массовых нарушений прав человека на ее территории.
Как он сказал, ОБСЕ никогда не представляла собой организацию единомышленников. При этом главной целью создания данной структуры являлось объединение государств с различными позициями ради поддержания мира и стабильности в регионе.
07:32:50 02-12-2023
У нас всё так плохо ?
07:42:11 02-12-2023
Гость (07:32:50 02-12-2023) У нас всё так плохо ?... У них... Теперь - кто не спрятался, Россия не виновата
08:05:02 02-12-2023
Гость (07:32:50 02-12-2023) У нас всё так плохо ?... Наоборот, у нас как раз все хорошо)
10:19:26 02-12-2023
Гость (08:05:02 02-12-2023) Наоборот, у нас как раз все хорошо)... У кого, у вас то?
14:05:06 02-12-2023
Гость (10:19:26 02-12-2023) У кого, у вас то?... У нас - это у России. А у вас - мне насрать.
09:26:06 02-12-2023
По мнению гейропейцев не надо поддерживать контакты с ядерной державой.Вот украина обеспечит безопасность на земле )