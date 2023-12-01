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Действующий председатель ОБСЕ ответил на вопрос об исключении России

Он отметил, что в 1992 году из организации в рамках принципа "консенсус минус один" исключили Югославию

01 декабря 2023, 23:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Дискуссию о возможном исключении России из состава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) можно считать "исчерпанной". Как сообщает ТАСС, об этом во время пресс-конференции заявил действующий председатель структуры и глава МИД Северной Македонии Буяр Османи.

Он отметил, что в 1992 году из организации в рамках принципа "консенсус минус один" исключили Югославию. Решение приняли из-за массовых нарушений прав человека на ее территории.

Как он сказал, ОБСЕ никогда не представляла собой организацию единомышленников. При этом главной целью создания данной структуры являлось объединение государств с различными позициями ради поддержания мира и стабильности в регионе.

Комментарии 6

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Гость

07:32:50 02-12-2023

У нас всё так плохо ?

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Гость

07:42:11 02-12-2023

Гость (07:32:50 02-12-2023) У нас всё так плохо ?... У них... Теперь - кто не спрятался, Россия не виновата

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Гость

08:05:02 02-12-2023

Гость (07:32:50 02-12-2023) У нас всё так плохо ?... Наоборот, у нас как раз все хорошо)

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Гость

10:19:26 02-12-2023

Гость (08:05:02 02-12-2023) Наоборот, у нас как раз все хорошо)... У кого, у вас то?

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Гость

14:05:06 02-12-2023

Гость (10:19:26 02-12-2023) У кого, у вас то?... У нас - это у России. А у вас - мне насрать.

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Гость

09:26:06 02-12-2023

По мнению гейропейцев не надо поддерживать контакты с ядерной державой.Вот украина обеспечит безопасность на земле )

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