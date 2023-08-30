Дезертир, угрожавший подорвать гранату в Башкирии, покончил с собой в СИЗО
39-летнего добровольца Ильдара Булатова нашли мертвым в камере
30 августа 2023, 21:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Дезертир, который угрожал взорвать гранату в Башкирии, покончил с собой в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации канала, 39-летнего добровольца Ильдара Булатова нашли мертвым в камере. Следком проводит проверку, обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, что 2 августа в Башкирии мужчина дезертировал из части. Против него возбудили уголовное дело. При попытке его задержать он стал угрожать взорвать гранату и требовал закрыть дело. Военнослужащий потребовал, чтобы на переговоры к нему прибыл глава Башкирии Радий Хабиров.
В результате политику удалось уговорить дезертира сдаться.
00:42:58 31-08-2023
Человек который не хотел умирать на СВО, покончил с собой в СИЗО? Серьезно?
12:48:30 31-08-2023
Алекс (00:42:58 31-08-2023) Человек который не хотел умирать на СВО, покончил с собой в ... психанутый потому что. посттравматический синдром лечить в психушке надо а не в сизо
07:42:57 31-08-2023
И правда хрень, какой смысл боятся, что может умереть там, за 200 тысяч в месяц, плюс страховка в случае смерти, если не он не боялся умереть в тюрьме бесплатно. Неудачная инсценировка. Никто не поверит.
08:47:58 31-08-2023
Т.е. при попытке задержания всё-же не подорвал гранату,а в камере прозрел,раскаялся и угрызения совести довели до самоубийства? Не,ну органы никогда не отличались сообразительностью и фантазией при отчёте прессе. Интересно бы ещё прямую речь объяснения прочитать.
09:00:45 31-08-2023
Гость (07:42:57 31-08-2023) И правда хрень, какой смысл боятся, что может умереть там, з... Мертвому деньги не нужны. И многие не готовы убивать ни за 200тр, ни за 1 млн.р.
10:06:06 31-08-2023
И многие не готовы убивать --- прежде всего подавляющее большинство не готовы умирать. А если он был готов, то какая ему разница за деньги умереть или бесплатно. Он мог никого не убивать на СВО, а сам умереть, если уж хотел. Не хочешь, не убивай, трудно проверить куда ны стреляешь, может просто попасть не можешь
10:07:31 31-08-2023
Гость (09:00:45 31-08-2023) Мертвому деньги не нужны. И многие не готовы убивать ни за 2... А родным и близким мертвого, которые продолжают жить, деньги нужны, детей, например, растить без отца
11:07:10 31-08-2023
О родных тоже думают, не только о себе. А то сам готов умереть и пофиг на родню. Он когда с СВО сваливал, естественно думал и о себе, и о родных, поэтому и не может быть логичным, что он сам себя убил
12:51:44 31-08-2023
Гость (09:00:45 31-08-2023) Мертвому деньги не нужны. И многие не готовы убивать ни за 2... речь не просто же об убийствах, вы странный однако...как с Луны! речь о ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ России и защите недр, ресурсов, которые так то и нам нужны и располагаются на исторически НАШИХ землях более 1000 лет. тут и бесплатно убить почетно
20:43:57 31-08-2023
а не кто не задался глупым вопросом-как в камере оказалась граната?