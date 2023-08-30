Дезертир, угрожавший подорвать гранату в Башкирии, покончил с собой в СИЗО

39-летнего добровольца Ильдара Булатова нашли мертвым в камере

30 августа 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дезертир, который угрожал взорвать гранату в Башкирии, покончил с собой в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации канала, 39-летнего добровольца Ильдара Булатова нашли мертвым в камере. Следком проводит проверку, обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что 2 августа в Башкирии мужчина дезертировал из части. Против него возбудили уголовное дело. При попытке его задержать он стал угрожать взорвать гранату и требовал закрыть дело. Военнослужащий потребовал, чтобы на переговоры к нему прибыл глава Башкирии Радий Хабиров.

В результате политику удалось уговорить дезертира сдаться.