Дежурный переезда в Барнауле, где произошло ДТП, предотвратил аварию с поездом

Он вовремя оповестил локомотивную бригаду приближающегося состава

13 июня 2024, 19:22, ИА Амител

ДТП в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

Стали известны новые подробности аварии на железнодорожном переезде между Новосиликатным и Борзовой Заимкой. Как сообщили в пресс-службе РЖД, дежурному по переезду удалось предотвратить еще одно происшествие, но уже с составом.

Автомобиль врезался в электроопору освещения, что привело к повреждению и провисанию проводов над железнодорожным полотном. В этот момент к переезду приближался пригородный поезд рейса Барнаул – Ребриха.

Дежурный по переезду Андрей Волков незамедлительно включил заградительную сигнализацию и оперативно предупредил машиниста поезда о происшествии в границах переезда. Локомотивная бригада пассажирского поезда сделала экстренную остановку. В результате ДТП никто не пострадал.

За проявленный профессионализм и бдительность при исполнении своих должностных обязанностей Волкова поощрят.

Напомним, что ДТП случилось 13 июня в 06:39 на станции Власиха-1. Как установили правоохранители, 24-летняя девушка без водительских прав ехала на Nissan X-Trail и по пути врезалась в ВАЗ-21093, после чего автомобиль вылетел с дороги.