Дежурный переезда в Барнауле, где произошло ДТП, предотвратил аварию с поездом
Он вовремя оповестил локомотивную бригаду приближающегося состава
13 июня 2024, 19:22, ИА Амител
Стали известны новые подробности аварии на железнодорожном переезде между Новосиликатным и Борзовой Заимкой. Как сообщили в пресс-службе РЖД, дежурному по переезду удалось предотвратить еще одно происшествие, но уже с составом.
Автомобиль врезался в электроопору освещения, что привело к повреждению и провисанию проводов над железнодорожным полотном. В этот момент к переезду приближался пригородный поезд рейса Барнаул – Ребриха.
Дежурный по переезду Андрей Волков незамедлительно включил заградительную сигнализацию и оперативно предупредил машиниста поезда о происшествии в границах переезда. Локомотивная бригада пассажирского поезда сделала экстренную остановку. В результате ДТП никто не пострадал.
За проявленный профессионализм и бдительность при исполнении своих должностных обязанностей Волкова поощрят.
Напомним, что ДТП случилось 13 июня в 06:39 на станции Власиха-1. Как установили правоохранители, 24-летняя девушка без водительских прав ехала на Nissan X-Trail и по пути врезалась в ВАЗ-21093, после чего автомобиль вылетел с дороги.
19:40:15 13-06-2024
За проявленный профессионализм и бдительность при исполнении своих должностных обязанностей Волкова поощрят. Интересно как ?