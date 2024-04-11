Дезинфекцию участков начали в некоторых районах Алтайского края
Процедуру проводят там, где большая вода отступила
11 апреля 2024, 07:52, ИА Амител
В Михайловском и Волчихинском районах специалисты приступили в дезинфекции придомовых территорий. Об этом сообщают "Вести Алтай".
В Михайловском районе уже работают бригады Центра гигиены и эпидемиологии краевого Роспотребнадзора.
Дезинфекция необходима во всех местах, где была вода: в домах и на приусадебных участках. Специалисты используют для этого гипохлорит кальция. Порошок засыпают в колодцы, выгребные ямы и уличные туалеты. А на приусадебных участках в землю закапывают отраву для грызунов. Они могут атаковать огороды сельчан, так как были затоплены их обычные места обитания – берега водоемов и поля.
Пока санитарная обработка продолжается в двух районах: Михайловском и Волчихинском, где паводок уже отступил. По данным Роспотребнадзора, от разлившейся воды на сегодня освободилось более 1500 выгребных ям и 83 колодца.
08:37:53 11-04-2024
От клещей еще дезенфенцните... хотя бы раз в год!