Дезинфекцию участков начали в некоторых районах Алтайского края

Процедуру проводят там, где большая вода отступила

11 апреля 2024, 07:52, ИА Амител

Кадр из сюжета / Вести. Алтай

В Михайловском и Волчихинском районах специалисты приступили в дезинфекции придомовых территорий. Об этом сообщают "Вести Алтай".

В Михайловском районе уже работают бригады Центра гигиены и эпидемиологии краевого Роспотребнадзора.

Дезинфекция необходима во всех местах, где была вода: в домах и на приусадебных участках. Специалисты используют для этого гипохлорит кальция. Порошок засыпают в колодцы, выгребные ямы и уличные туалеты. А на приусадебных участках в землю закапывают отраву для грызунов. Они могут атаковать огороды сельчан, так как были затоплены их обычные места обитания – берега водоемов и поля.

Пока санитарная обработка продолжается в двух районах: Михайловском и Волчихинском, где паводок уже отступил. По данным Роспотребнадзора, от разлившейся воды на сегодня освободилось более 1500 выгребных ям и 83 колодца.