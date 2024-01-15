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Диабетики в Алтайском крае не могут получить необходимые лекарства

Заявления о том, что запасы препаратов есть, нуждающихся людей возмутили

15 января 2024, 07:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Люди с сахарным диабетом не могут получить необходимые лекарства. Об этом сообщают "Вести Алтай".

В конце декабря 2023 года представители Минздрава заявили, что необходимый запас медикаментов заготовлен, но диабетиков эти уверения только злят. С осени они не могут получить ни лекарства, ни расходные материалы.

В подведомственной Минздраву организации "Аптеки Алтая" утверждают, что поставки препаратов для льготников на склад идут, но это не значит, что одномоментно они окажутся доступны всем льготникам. Отмечается, что препараты нужно развезти по муниципалитетам.

Журналистам также показали лекарства, которые есть на складе. Среди них – некоторые препараты для диабетиков.

Алтайский край Здоровье

Комментарии 14

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Гена

07:29:34 15-01-2024

Минздрав в отставку...

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Гость

11:56:53 16-01-2024

Гена (07:29:34 15-01-2024) Минздрав в отставку... ... Уже отставляли! Выперли в дверь, а он опять через окно залез! На нары с конфискацией! Вместе с крышевателем!

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Гость

08:07:41 15-01-2024

Расстрелять!

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Гость

09:52:45 15-01-2024

Гость (08:07:41 15-01-2024) Расстрелять!... Гость, пойдешь в расстрельную команду и какую хочешь иметь винтовку?

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Гость

16:14:56 15-01-2024

Гость (09:52:45 15-01-2024) Гость, пойдешь в расстрельную команду и какую хочешь иметь в... Да. Винтовку Мосина.

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Гость

08:30:22 15-01-2024

На складе-то они есть.Но вот развоз...Овёс нынче дорог.Хотя кругом овсяные поля.

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Гость

09:08:30 15-01-2024

Лекарства есть, пенсии растут, инфляция низкая, экономика первая в Европе. Живи да радуйся

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Гость

09:18:23 15-01-2024

Тест-полоски с декабря не выдают, их и так дают кот наплакал, так ещё и не получить. А чтобы их получить надо как минимум два раза в аптеку съездить и очередь 2-х часовую отстоять. Аптека на Малахова, 111

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гость

09:32:41 15-01-2024

не только диабетикам но и другим льготникам препараты с ноября не выдают!!! Попову на все плевать!!! Куда прокуратура смотрит???

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Гость

16:17:11 15-01-2024

гость (09:32:41 15-01-2024) не только диабетикам но и другим льготникам препараты с нояб... Куда ракуратура смотрит? в свою зарплатную ведомость. Иль ты думал, люди прокуроришками становятся, чтобы тебе помогать?

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Гость

13:47:27 16-01-2024

гость (09:32:41 15-01-2024) не только диабетикам но и другим льготникам препараты с нояб... Да, да! Не только диабетики. Тоже с ноября не могу получить лекарства.

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Гость

12:31:15 15-01-2024

Отмечается, что препараты нужно развезти по муниципалитетам - очередная лож! Идите все на выборы 15 марта!

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Гость

14:37:55 15-01-2024

Гость (12:31:15 15-01-2024) Отмечается, что препараты нужно развезти по муниципалитетам ... Ты даже слово ложь правильно написать не можешь, какие тебе выборы, убогое…

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Гость

16:18:23 15-01-2024

Гость (14:37:55 15-01-2024) Ты даже слово ложь правильно написать не можешь, какие тебе ... Выборы, выборы, кандидаты...........

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