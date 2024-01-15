Диабетики в Алтайском крае не могут получить необходимые лекарства
Заявления о том, что запасы препаратов есть, нуждающихся людей возмутили
15 января 2024, 07:18, ИА Амител
Люди с сахарным диабетом не могут получить необходимые лекарства. Об этом сообщают "Вести Алтай".
В конце декабря 2023 года представители Минздрава заявили, что необходимый запас медикаментов заготовлен, но диабетиков эти уверения только злят. С осени они не могут получить ни лекарства, ни расходные материалы.
В подведомственной Минздраву организации "Аптеки Алтая" утверждают, что поставки препаратов для льготников на склад идут, но это не значит, что одномоментно они окажутся доступны всем льготникам. Отмечается, что препараты нужно развезти по муниципалитетам.
Журналистам также показали лекарства, которые есть на складе. Среди них – некоторые препараты для диабетиков.
07:29:34 15-01-2024
Минздрав в отставку...
11:56:53 16-01-2024
Гена (07:29:34 15-01-2024) Минздрав в отставку... ... Уже отставляли! Выперли в дверь, а он опять через окно залез! На нары с конфискацией! Вместе с крышевателем!
08:07:41 15-01-2024
Расстрелять!
09:52:45 15-01-2024
Гость (08:07:41 15-01-2024) Расстрелять!... Гость, пойдешь в расстрельную команду и какую хочешь иметь винтовку?
16:14:56 15-01-2024
Гость (09:52:45 15-01-2024) Гость, пойдешь в расстрельную команду и какую хочешь иметь в... Да. Винтовку Мосина.
08:30:22 15-01-2024
На складе-то они есть.Но вот развоз...Овёс нынче дорог.Хотя кругом овсяные поля.
09:08:30 15-01-2024
Лекарства есть, пенсии растут, инфляция низкая, экономика первая в Европе. Живи да радуйся
09:18:23 15-01-2024
Тест-полоски с декабря не выдают, их и так дают кот наплакал, так ещё и не получить. А чтобы их получить надо как минимум два раза в аптеку съездить и очередь 2-х часовую отстоять. Аптека на Малахова, 111
09:32:41 15-01-2024
не только диабетикам но и другим льготникам препараты с ноября не выдают!!! Попову на все плевать!!! Куда прокуратура смотрит???
16:17:11 15-01-2024
гость (09:32:41 15-01-2024) не только диабетикам но и другим льготникам препараты с нояб... Куда ракуратура смотрит? в свою зарплатную ведомость. Иль ты думал, люди прокуроришками становятся, чтобы тебе помогать?
13:47:27 16-01-2024
гость (09:32:41 15-01-2024) не только диабетикам но и другим льготникам препараты с нояб... Да, да! Не только диабетики. Тоже с ноября не могу получить лекарства.
12:31:15 15-01-2024
Отмечается, что препараты нужно развезти по муниципалитетам - очередная лож! Идите все на выборы 15 марта!
14:37:55 15-01-2024
Гость (12:31:15 15-01-2024) Отмечается, что препараты нужно развезти по муниципалитетам ... Ты даже слово ложь правильно написать не можешь, какие тебе выборы, убогое…
16:18:23 15-01-2024
Гость (14:37:55 15-01-2024) Ты даже слово ложь правильно написать не можешь, какие тебе ... Выборы, выборы, кандидаты...........