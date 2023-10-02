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Диетолог назвал продукты, которые нужно есть каждый день

Продукты, содержащие сахар, специалист в список полезных не включил

02 октября 2023, 08:02, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил о том, что кисломолочные продукты нужно употреблять каждый день. Его слова передает радио Sputnik.

По его словам, одна-две порции "кисломолочки" позволяют получить необходимую норму кальция, бифидо- и лактобактерий. Последние помогают не только в пищеварении, но и защищают кишечник от возрастных изменений и заболеваний.

Также специалист добавил, что содержать сахар кисломолочные продукты не должны, потому что он "убивает" их пользу. Самыми полезными Гинзбург назвал продукты с коротким сроком годности. 

Здоровье Продукты

Комментарии 2

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Гость

14:55:02 02-10-2023

А почему диетологи, другие профильные специалисты/Учреждения не контролируют молочную продукцию, которая изобилует до приторности сладким! Диабетиков стремятся расплодить???

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александр

03:13:30 03-10-2023

этот гинзбург и за маски и за прививки ратовал! он враг народа! кисломолочку вообще надо употреблять как можно меньше - она закисляет организм и повышает риск заболевания раком и другими болезнями.

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