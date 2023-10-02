Диетолог назвал продукты, которые нужно есть каждый день
Продукты, содержащие сахар, специалист в список полезных не включил
02 октября 2023, 08:02, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил о том, что кисломолочные продукты нужно употреблять каждый день. Его слова передает радио Sputnik.
По его словам, одна-две порции "кисломолочки" позволяют получить необходимую норму кальция, бифидо- и лактобактерий. Последние помогают не только в пищеварении, но и защищают кишечник от возрастных изменений и заболеваний.
Также специалист добавил, что содержать сахар кисломолочные продукты не должны, потому что он "убивает" их пользу. Самыми полезными Гинзбург назвал продукты с коротким сроком годности.
14:55:02 02-10-2023
А почему диетологи, другие профильные специалисты/Учреждения не контролируют молочную продукцию, которая изобилует до приторности сладким! Диабетиков стремятся расплодить???
03:13:30 03-10-2023
этот гинзбург и за маски и за прививки ратовал! он враг народа! кисломолочку вообще надо употреблять как можно меньше - она закисляет организм и повышает риск заболевания раком и другими болезнями.