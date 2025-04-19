Диетолог назвала допустимую дневную порцию пасхального кулича

Елена Игнатикова рассказала, чем опасно злоупотребление этим угощением

19 апреля 2025, 14:45, ИА Амител

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Диетолог Елена Игнатикова рекомендует съедать не более 70–100 г кулича в день из-за рисков навредить здоровью, пишет aif.ru.

По словам врача, из-за высокого содержания сахара, муки и сливочного масла переедание этим десертом может грозить набором веса, резким скачком сахара у диабетиков и повышением холестерина, что особенно опасно при наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

Игнатикова рекомендовала не злоупотреблять куличами, а также добавить в праздничное меню фрукты, овощи и злаки. Людям с хроническими заболеваниями лучше уточнить допустимую порцию у врача.

Ранее назвали три рецепта, по которым можно приготовить вкусный кулич, а также десять простых и безопасных способов покрасить яйца.