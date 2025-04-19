Диетолог назвала допустимую дневную порцию пасхального кулича
Елена Игнатикова рассказала, чем опасно злоупотребление этим угощением
19 апреля 2025, 14:45, ИА Амител
Диетолог Елена Игнатикова рекомендует съедать не более 70–100 г кулича в день из-за рисков навредить здоровью, пишет aif.ru.
По словам врача, из-за высокого содержания сахара, муки и сливочного масла переедание этим десертом может грозить набором веса, резким скачком сахара у диабетиков и повышением холестерина, что особенно опасно при наличии сердечно-сосудистых заболеваний.
Игнатикова рекомендовала не злоупотреблять куличами, а также добавить в праздничное меню фрукты, овощи и злаки. Людям с хроническими заболеваниями лучше уточнить допустимую порцию у врача.
Ранее назвали три рецепта, по которым можно приготовить вкусный кулич, а также десять простых и безопасных способов покрасить яйца.
15:05:08 19-04-2025
Что-то много в последнее время советчиков появилось, как нам жить. Не пей, не ешь, не ходи, не смотри. И как раньше жили без их нравоучений
16:27:17 19-04-2025
Нутрициологи диетологи... Всякая шушера советует что жрать мне что не жрать. Чхал на вас.... Надоели умники...
20:11:45 19-04-2025
.... (16:27:17 19-04-2025) Нутрициологи диетологи... Всякая шушера советует что жрать м... Все беды от них.
17:24:30 19-04-2025
Наверняка, если комментаторы выше сдадут липидный профиль, то узнают о себе много нового.
Вам дело говорят, а вы и не понимаете. Потом по кардиологам ходить будете.
00:43:26 20-04-2025
Гость (17:24:30 19-04-2025) Наверняка, если комментаторы выше сдадут липидный профиль, т... чаще всего не будут. не успеют просто.
18:28:38 19-04-2025
Этих специалистов на тумбочки ставить возле супермаркетов, пусть проповедуют - всем попробовать пора бы как вкусны и нежны крабы!
- пейте коньяк и не жрите майонез!
_охлаждённый осётр на пару полезней жаренной свинины!
18:53:27 19-04-2025
А если в храме освященный кулич? Он же не вредный, как я понимаю. Или вредный?
08:15:42 20-04-2025
Гость (18:53:27 19-04-2025) А если в храме освященный кулич? Он же не вредный, как я пон... Все полезно что в рот полезло.