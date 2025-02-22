Диетолог назвала идеальное время для ужина

Прием пищи перед сном должен быть легким и не слишком поздним

22 февраля 2025, 13:59, ИА Амител

Фото: Pablo Merchán Montes / unsplash.com

Ужинать лучше всего за 3,5-4 часа до сна, заявила РИА Новости главный диетолог депздрава Москвы Антонина Стародубова.

По ее словам, последний прием пищи должен быть легким и содержать не более 20% от общей калорийности рациона.

Если перед сном захотелось перекусить, то можно съесть небольшую порцию кефира или йогурта за полтора-два часа до сна.

Также Стародубова посоветовала равномерно распределять приемы пищи в течение дня. При этом не менее 60% калорий должно приходиться на его первую половину.