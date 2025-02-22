Диетолог назвала идеальное время для ужина
Прием пищи перед сном должен быть легким и не слишком поздним
22 февраля 2025, 13:59, ИА Амител
Фото: Pablo Merchán Montes / unsplash.com
Ужинать лучше всего за 3,5-4 часа до сна, заявила РИА Новости главный диетолог депздрава Москвы Антонина Стародубова.
По ее словам, последний прием пищи должен быть легким и содержать не более 20% от общей калорийности рациона.
Если перед сном захотелось перекусить, то можно съесть небольшую порцию кефира или йогурта за полтора-два часа до сна.
Также Стародубова посоветовала равномерно распределять приемы пищи в течение дня. При этом не менее 60% калорий должно приходиться на его первую половину.
14:53:17 22-02-2025
А если перед сном чувство голода. Есть риск не уснуть из-за этого. Немного кефира или йогурта не помогут.
17:33:11 22-02-2025
Гость (14:53:17 22-02-2025) А если перед сном чувство голода. Есть риск не уснуть из-за ... Ешьте, но без фанатизма.
06:30:34 23-02-2025
Пельмешей тарелочку с котлетками-лишние не будут... И стопочку!