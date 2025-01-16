Диетолог: суточная норма сахара не должна превышать 50 граммов

При этом его сокращение в рационе положительно скажется на здоровье

16 января 2025, 10:00, ИА Амител

Сахар / Фото: Daniel Kraus / unsplash.com

Потребление сахара человеком не должно превышать 50 граммов в день, а его сокращение в рационе дает преимущества для здоровья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову.

"Согласно современным российским и зарубежным рекомендациям, необходимо ограничить потребление сахаров до 10% от энергетической ценности (калорийности) рациона питания, что при калорийности рациона 2000 ккал составит не более 50 граммов. При этом дальнейшее снижение потребления сахара до 5%, или 25 граммов, связано с дополнительными преимуществами для здоровья", – пояснила Стародубова.

Со слов врача, стандартная порция сладкого газированного напитка – 250 граммов – в среднем содержит 20-30 граммов сахара. Люди, потребляющие их регулярно в избыточном количестве, подвержены более высокому риску развития ряда заболеваний.