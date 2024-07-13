Диетолог раскрыла способы снизить риск развития рака

По словам Николь Эндрюс, рацион лучше всего основывать на растительных и цельнозерновых продуктах, а также включать в него молочку

13 июля 2024, 16:03, ИА Амител

Сосиски / Источник фото: unsplash.com

Диетолог Николь Эндрюс перечислила простые и доступные способы снизить риск развития онкологических заболеваний. Об этом пишет "Лента.ру".

В своей соцсети специалист рекомендовала отказаться от курения, алкоголя и обработанных мясных продуктов, например, сосисок и колбас.

Рискованно в этом плане налегать и на красное мясо. Без вреда для здоровья его можно съедать до 500 г в неделю, утверждает Эндрюс.

Также для профилактики рака диетолог советует основывать рацион на растительных и цельнозерновых продуктах, включать молочку и проходить регулярные обследования после 45 лет.