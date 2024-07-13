Диетолог раскрыла способы снизить риск развития рака
По словам Николь Эндрюс, рацион лучше всего основывать на растительных и цельнозерновых продуктах, а также включать в него молочку
13 июля 2024, 16:03, ИА Амител
Диетолог Николь Эндрюс перечислила простые и доступные способы снизить риск развития онкологических заболеваний. Об этом пишет "Лента.ру".
В своей соцсети специалист рекомендовала отказаться от курения, алкоголя и обработанных мясных продуктов, например, сосисок и колбас.
Рискованно в этом плане налегать и на красное мясо. Без вреда для здоровья его можно съедать до 500 г в неделю, утверждает Эндрюс.
Также для профилактики рака диетолог советует основывать рацион на растительных и цельнозерновых продуктах, включать молочку и проходить регулярные обследования после 45 лет.
16:39:58 13-07-2024
Сосед жрет по полкило в день и здоров как кабан..
23:27:36 13-07-2024
Иннокентий (16:39:58 13-07-2024) Сосед жрет по полкило в день и здоров как кабан.. ... Эти остолопы г-н понимают природу рака.
Сколько пытались выделить вирус рака, сколько пытались привить и инициировать рак...
Сами не понимают, а умничают.
Но есть нюанс - подвижки не в понимании но в лечении есть. Хоть так - разбираться потом.
Но когда говорят что надо жрать цельнлзерновые - блин да просто зайдите в отделение и почитайте полчаса истории - навсегда отшибло желание пороть чушь. Дом скорби реально...
12:26:18 14-07-2024
Иннокентий (16:39:58 13-07-2024) Сосед жрет по полкило в день и здоров как кабан.. ... полкило еды в день- это очень мало для взрослого соседа.
18:29:57 13-07-2024
Да что им все покоя мясо не даёт, в нем очень много витаминов, микроэлементов и белка, это самый полезный продукт, при чем животные продукты усваиваются нашим организмом лучше чем растительные и с него не толстеешь, а с злаковых, молочки вес набираешь, съел 200 гр. мяско и сыт пол дня.
21:01:00 13-07-2024
совершенно дурацкие советы.
09:24:42 14-07-2024
а что диетолог в этом понимает?
правильный ответ: ничего.
зачем постить эту антинаучную чушь- непонятно.