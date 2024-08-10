Диетолог рассказал, как выбрать хорошую дыню

Она также назвала сорта, которые стоит покупать

10 августа 2024, 21:33, ИА Амител

Дыня / Фото: pxhere.com/ru/photo/819412

Спелая дыня должна пахнуть. Если дыня без запаха, то, возможно, ее созревание ускорили или сорвали недозревшей. Она может быть мягкой и безвкусной, сказала диетолог Елена Соломатина "Известиям".

Бахчевые культуры накапливают нитраты, поэтому не стоит есть их до корки. Дыню подкармливают азотистыми удобрениями, поэтому важно дождаться сезона ее созревания.

Сейчас можно покупать ранний сорт "Колхозница", который выращивают в России. "Торпеда" растет в основном в Узбекистане.

Желтый цвет дыне обеспечивает бета-каротин. Он отвечает за поддержание иммунитета, зрения и необходим для обновления кожи.

Дыня делает пилинг изнутри и обновляет слизистые. Но при этом важно помнить, что сладкими дынями не стоит увлекаться людям с сахарным диабетом и лишним весом.

Беременным, кормящим женщинам, людям с ослабленным иммунитетом, пожилым и детям не стоит есть ранние плоды. Они могут содержать большое количество нитратов, которое может вызвать головокружение и ухудшение физического состояния.