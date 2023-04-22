Диетолог развеяла мифы о растительном молоке

По содержанию белка соевое растительное молоко может быть сопоставимо с животным, в некоторых случаях даже превосходит его. В 100 миллилитрах цельного молока содержится 3,3 грамма белка

22 апреля 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Растительное молоко является таким же полезным, как и коровье, рассказала диетолог, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Светлана Павличенко. Как сообщает "Лента.ру", она назвала причины, по которым люди отказываются от коровьего молока.

По её словам, порой люди не пьют молоко из религиозных убеждений, индивидуальной непереносимости, а также из опасений, что в молоке могут содержаться остатки антибиотиков.

"Коровье молоко – ценный и питательный продукт, источник белка, кальция, витамина В12, селена. Кальций необходим для укрепления костей и зубов. Витамин В12 участвует в кроветворении, синтезе ДНК, обеспечивает проводимость нервных сигналов. Селен необходим для формирования иммунного ответа, занят в реакциях восстановления и регенерации", – заявила она.

В случае отказа от коровьего молока полезной и питательной альтернативой может стать растительное молоко. По внешнему виду, вкусу и запаху оно приближено к традиционному молоку, но производится из растительных продуктов. Наиболее распространено соевое молоко. В продаже также можно встретить растительное молоко на основе злаков (овёс, рис) или орехов (миндальное молоко, молоко из грецких или кедровых орехов, фундука, кешью), пояснила диетолог.

По словам Павличенко, по содержанию белка соевое растительное молоко может быть сопоставимо с животным, в некоторых случаях даже превосходит его. В 100 миллилитрах цельного молока содержится 3,3 грамма белка. Растительный и животный белок различаются по составу аминокислот. Из имеющихся растительных альтернатив соевый протеин наиболее близок к коровьему молоку, за ним следуют протеины овса, миндаля, риса.