Дилерский центр АГАС объявляет "Неделю Черной пятницы"

Приходите за уникальными предложениями на "Москвич 6"

18 ноября 2024, 10:07, ИА Амител erid: LjN8JwdKs

"Москвич 6" / Фото: "Агас Москвич"

С 18 по 24 ноября 2024 года в дилерском центре АГАС стартует "Неделя Черной пятницы". Это период реальных скидок, когда вы можете приобрести стильный автомобиль "Москвич 6" по цене "Москвича 3" – всего от 1 770 000 рублей.

"Москвич 6" – это не просто седан, это яркое и динамичное решение для вашего повседневного комфорта. Богатая палитра цветов позволит выбрать именно тот вариант, который подчеркнет ваш уникальный стиль. Этот автомобиль имеет узнаваемый дизайн, а комфортный салон и вместительный багажник делают его идеальным спутником в любых поездках.

С "Москвичом 6" вам не придется выбирать между желаниями и возможностями – он удовлетворит все ваши потребности. Автомобиль, с его безупречным сочетанием комфорта и функциональности, станет вашим верным помощником каждый день.

"Москвич 6" / Фото: "Агас Москвич"

Кроме того, до конца ноября 2024 года при покупке "Москвича 6" в ДЦ АГАС вы получите в подарок зимнюю резину. Это отличная возможность подготовиться к холодному сезону и обеспечить безопасность на дороге.

Не упустите шанс стать владельцем "Москвича 6" по специальной цене и получить замечательный подарок.

Узнать подробную информацию и записаться на тест-драйв вы можете по телефону 222-463. И приходите в ДЦ АГАС на Белинского, 20г, с 18 по 24 ноября.

"Агас Москвич"

Адрес: Барнаул, ул. Белинского, 20г

Телефон: 8 (3852) 222-463

График работы: пн-пт – с 09:00 до18:00, сб – с 10:00 до16:00, вс – выходной

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