Дима Билан приехал в Барнаул, чтобы поддержать особенных детей

Исполнитель выступил в рамках песенного конкурса

12 сентября 2023, 19:10, ИА Амител

Известный российский исполнитель Дима Билан выступил в Барнауле. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

Отмечается, что Билан поддержал благотворительный проект "Михутка" и принял участие в песенном конкурсе для детей с особенностями "Особенный вокал. Дети".

Победитель получит главный приз – возможность поехать в Москву и записать с Биланом совместный трек.