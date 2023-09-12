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Дима Билан приехал в Барнаул, чтобы поддержать особенных детей

Исполнитель выступил в рамках песенного конкурса

12 сентября 2023, 19:10, ИА Амител

Известный российский исполнитель Дима Билан выступил в Барнауле. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

Отмечается, что Билан поддержал благотворительный проект "Михутка" и принял участие в песенном конкурсе для детей с особенностями "Особенный вокал. Дети".

Победитель получит главный приз – возможность поехать в Москву и записать с Биланом совместный трек.

Барнаул музыка

Комментарии 2

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Гость

08:51:25 13-09-2023

Ириш, в честь такого "великого" события можно было сделать вместо мочалке на голове...ну что-нибудь поприличнее.

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Гость

09:47:10 14-09-2023

Ириш, в честь такого "великого" события можно было сделать вместо мочалке на голове...ну что-нибудь поприличнее.====Подумала наверное, что красных штанов будет достаточно...Ха

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