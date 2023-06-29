Динамика положительная. Патрушев пообещал аграриям на Алтае всю необходимую поддержку

На "Дне сибирского поля" министр подчеркнул, что Алтайский край – один из ключевых сельхозрегионов страны

29 июня 2023, 11:01, Ирина Киселева

Фото: Антон Червяков

28 и 29 июня Павловский район в Алтайском крае стал центром притяжения для аграриев со всей России, где проходит один из важнейших агропромышленных форумов – "День сибирского поля". Участие в нем в 2023 году принимает рекордное количество производителей: более 330 компаний представили 650 единиц новейшей техники и оборудования. Посетил агрофорум и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, а также другие высокопоставленные гости. Чем запомнился первый день мероприятия и каких договоренностей удалось достичь, – в материале amic.ru.

Вклад Алтайского края в продовольственную безопасность

Участие в открытии форума приняли полпред президента в СФО Анатолий Серышев и замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил всех, кто приехал на Алтай, и отметил, что актуальность и популярность "Дня сибирского поля" растет с каждым годом. Глава региона подчеркнул, что форум – это отличная площадка для живого диалога, здесь решаются вопросы продовольственной безопасности страны и импортозамещения. Отдельно Томенко остановился на итогах посевной кампании, которая из-за неблагоприятных погодных условий началась позже на две недели, но, несмотря на это, работы завершили в оптимальные сроки.

Фото: Екатерина Смолихина /amic.ru

"На сегодняшний день в Сибири засеяно 13,5 млн гектаров, из них 37% – площади Алтайского края. Работы были выполнены качественно и в нужные сроки, в первую очередь, благодаря профессионализму наших сельхозтоваропроизводителей и необходимому техническому обеспечению, которое удалось сформировать за предыдущие годы, а также продолжающимся мерам господдержки", – сказал губернатор.

Виктор Томенко уточнил, что в этом году площадь посевов в регионе удалось сохранить на прежнем уровне. Однако из-за майских снегопадов и аномальной жары в июне посевы на площади 45 тысяч гектаров погибли – эти поля крестьяне засеяли повторно. Алтайские аграрии нарастили объемы сева подсолнечника, яровой пшеницы, сои и гречихи.

О том, что жители Алтайского края принимают активное участие в обеспечении продовольственной безопасности страны, говорил и Анатолий Серышев. Нашему региону удается добиваться хороших результатов, и рекордный урожай 2022 года прямое тому подтверждение. Такие результаты – во многом заслуга работников АПК. Серышев поблагодарил всех крестьян за нелегкий труд, а передовикам по поручению президента вручил государственные награды. Так, золотой звездой "Герой труда" был отмечен гендиректор АО "Бийская льняная фабрика" Лев Каленов. Такого высокого звания представителя агропромышленного комплекса в Сибири удостоили впервые.

Фото: Екатерина Смолихина /amic.ru

Успехи алтайских предприятий и гостей выставки

После торжественной церемонии открытия Виктор Томенко и полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев осмотрели экспозиционные площадки форума. Они посетили стенды производителей сельхозтехники и оборудования, а также компаний-дилеров крупных российских заводов. Особое внимание уделялось вопросу импортозамещения. Так, Алтайскому заводу прецизионных изделий удалось разработать топливную аппаратуру на большие двигатели мощностью 5 тысяч лошадиных сил. Раньше эту нишу занимала американская компания Cummins.

"Это оборудование пойдет на автомобили БелАЗ. На данный момент мы изготовили два опытных образца, которые в ближайшее время пройдут испытания, а затем – сертификацию. В 2023 году планируем выпустить 55 мотор-комплектов", – рассказала зампредседателя правления ООО УК "АЗПИ" Анна Осинцева.

Фото: Екатерина Смолихина /amic.ru

Уникальной в своей нише является и группа компаний "Завод механических прессов": они единственные в России производят колесные диски большого диаметра для тяжелой сельхозтехники. Два года назад здесь закупили новую производственную линию и сейчас расширяют номенклатуру. Предприятие уже сотрудничает со многими крупными российскими заводами, специализирующимися на выпуске тракторов и комбайнов. Но впереди еще более амбициозные планы.

"Благодаря нашему производству дисков произошло импортозамещение этой продукции, которая раньше шла из Польши, Турции, Китая. Во многом это стало возможно благодаря поддержке губернатора Виктора Томенко и фонда развития промышленности Алтайского края. Мы перед собой ставим задачу охватить до 95% российского рынка в этом направлении", – отметил руководитель группы компаний "Барнаульский завод мехпрессов" Сергей Ферапонтов.

Фото: Екатерина Смолихина /amic.ru

Презентовали на "Дне сибирского поля" и новинку 2023 года от Кировского завода – трактор мощностью 460 лошадиных сил. Как отметил генеральный директор предприятия Сергей Серебряков, площадка была выбрана не случайно: Алтайский край для "Кировца" – опорный регион по производству комплектующих, таких как колесные диски, шины, топливная аппаратура на двигатели.

"Это наша самая мощная линейка, что положительно скажется на производительности. Времени на обработку одного гектара будет затрачиваться меньше, кроме того, к такому трактору агрегатируется более широкозахватное оборудование. Система автоматического пилотирования повышает точность обработки почвы. Можно запрограммировать движение машины, глубину обработки земли, агротехнологическую скорость, правила разворота в конце поля, и машина все это выполнит", – рассказал Сергей Серебряков.

Фото: Екатерина Смолихина /amic.ru

Патрушев: "Алтайский край может рассчитывать на федеральную поддержку"

Посетил "День сибирского поля" и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Вместе с губернатором Виктором Томенко он также осмотрел площадки и провел оперативный штаб Минсельхоза. Глава ведомства подчеркнул, что Алтайский край является одним из ключевых аграрных регионов страны. Он отметил успехи в животноводстве и производстве молока, переработке мяса, а также весомый вклад главы края в стабилизацию цен на гречиху. Во многом это происходит благодаря увеличению посевов этой сельскохозяйственной культуры на Алтае. А там где нет дефицита, не растет и стоимость, отметил Патрушев.

"В прошлом году сельское хозяйство региона показало положительную динамику – 104%. Есть рост по мясному направлению, по производству молока. Алтай стабильно наращивает производство мяса, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов. Уровень рентабельности сельхозпредприятий региона значительно выше среднероссийского. Это очень важно, значит, политика в сфере АПК, которую ведет губернатор Виктор Томенко, верна", – подчеркнул Патрушев.

Фото: Антон Червяков

Во время встречи с губернатором Патрушев заявил, что федеральный Минсельхоз готов оказывать сельскому хозяйству Алтайского края всю необходимую поддержку. Он напомнил, что регион стал участником семи мероприятий госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. На эти цели было выделено порядка 350 млн руб. Средства пойдут на строительство жилья и дорог, на реконструкцию водопроводных сетей, благоустройство. Также в крае идет реализация инициативы по развитию опорных населенных пунктов.

"Проект рассчитан до 2030 года и призван ускорить развитие сельских территорий. В регионе утвержден перечень из 60 таких пунктов. Мы со своей стороны будем оказывать всю необходимую поддержку АПК региона. В прошлом году регион получил господдержку на 2,8 млрд рублей. Аграрии получили ресурсы вовремя, в срок и смогли ими воспользоваться с полной отдачей", – сказал министр сельского хозяйства РФ.

Фото: Екатерина Смолихина /amic.ru

В свою очередь, Виктор Томенко поблагодарил министра за помощь и поддержку по линии Минсельхоза, которая ежегодно оказывается сельчанам. Затронул глава региона также вопрос дополнительного финансирования для Алтайского аграрного университета и передал министру письма с просьбами о дополнительном финансировании агропромышленного комплекса в регионе.

"С министром мы обсудили ситуацию, складывающуюся на рынке молока, зерновых интервенций, которые, предположительно, будет делать осенью Минсельхоз. Обсудили возможность расширения сбыта наших предприятий на восток, где мы сейчас делаем первые шаги в участии в сухопутном зерновом коридоре в Китай. Для нас очень важно внимание министерства и лично Дмитрия Патрушева к тому, как у нас организована работа АПК. К нам и внимание повышенное, и спрос высокий. Нам непросто добиваться таких результатов из-за природных факторов, но аграрии региона овладели приемами, как им противодействовать. За 100 лет в крае не было таких объемов. За пять лет аграрии региона обновили технику и оборудование на 63 млрд рублей. В прошлом году этот показатель составил рекордные 22 миллиарда", – заключил Томенко.