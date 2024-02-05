"Динамо-Алтай" до окончания сезона обменялся вратарями с клубом КХЛ

Голкипер барнаульцев Вадим Никитин остаток сезона проведет в расположении дальневосточников

05 февраля 2024, 13:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/919573

Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" до окончания сезона обменялся вратарями с клубом Континентальной хоккейной лиги. Как сообщает пресс-служба владивостокского "Адмирала", голкипер барнаульцев Вадим Никитин остаток сезона проведет в расположении дальневосточников.

Вместо него в "Динамо-Алтай" командирован страж ворот "Адмирала" Арсений Цыба.

В этом сезоне Никитин являлся основным вратарем барнаульцев, Он провел за "Динамо-Алтай" 41 матч и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности. Во многом благодаря Никитину команда Дмитрия Пархоменко в свой дебютный сезон в чемпионате ВХЛ борется за попадание в плей-офф.

Между тем сегодня динамовцы на выезде проведут очередной матч турнира. В Воскресенске барнаульцы сыграют с одним из лидеров – местным "Химиком", который уже обеспечил себе место среди шестнадцати участников плей-офф чемпионата ВХЛ.