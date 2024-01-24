"Динамо-Алтай" прервало серию домашних поражений и выиграло у команды из Орска

Очередной матч чемпионата ВХЛ против "Южного Урала" состоялся в барнаульской "Титов-Арене"

24 января 2024, 22:42, ИА Амител

Хоккеисты на льду / Фото: unsplash.com

Хоккеисты "Динамо-Алтая" прервали трехматчевую серию домашних поражений и выиграли на своем льду. Очередной матч чемпионата ВХЛ против "Южного Урала" из Орска состоялся в барнаульской "Титов-Арене" 24 января и завершился победой хозяев – 4:1.

Барнаульцы открыли счет на 16-й минуте после гола Кирилла Шумилова. В начала второго периода Арслан Ямалов удвоил преимущество команды Дмитрия Пархоменко. За полторы минуты до второго перерыва южноуральцы одну шайбу отыграли – 2:1. Но в середине третьего периода в течение 37 секунд Никита Сироткин и Никита Миллер довели преимущество барнаульцев до трех шайб, установив при этом окончательный счет 4:1.

Напомним, ранее с 18 по 22 января динамовцы дома уступили "Горняку-УГМК" – 0:1, "Зауралью" – 1:2 (в серии буллитов) и "Челмету" – 1:2. Теперь барнаульцы отправляются на выездную серию из пяти игр. Она начнется 30 января в Санкт-Петербурге матчем против клуба "СКА-Нева". 1 февраля там же, в Северной столице, команда Дмитрия Пархоменко сыграет против питерского "Динамо". 3 февраля "Динамо-Алтай" встретится с "Рязанью-ВДВ", а 5-го, в Воскресенске сыграет против "Химика". Заключительный выездной матч барнаульцы проведут 13 февраля в Новокузнецке против "Металлурга".

17 февраля "Динамо-Алтай" завершит первый этап чемпионата домашней встречей с "Омскими Крыльями". Для выхода в плей-офф команде Дмитрия Пархоменко необходимо попасть в число первых 16 команд. Сейчас "Динамо-Алтай" занимает 19-е место из 29 участников чемпионата.