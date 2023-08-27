"Динамо" заняло последнее место на домашнем "Кубке губернатора"

Победителями турнира стали "Омские Крылья"

27 августа 2023, 21:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" стали последними на домашнем "Кубке губернатора". Предсезонный турнир с участием трёх клубов Всероссийской Хоккейной Лиги прошел с 25 по 27 августа в Барнауле.

Команды участницы сыграли в один круг. Как мы уже сообщали, в матче открытия алтайские хоккеисты уступили "Омским Крыльям" со счетом 1:4, а сегодня проиграли красноярскому "Соколу". Основное время и овертайм не выявили сильнейшего – 3:3, а в серии буллитов точнее стали красноярцы –4:3.

Таким образом, "Кубок губернатора Алтайского края" завоевали "Омские Крылья", которые выиграли оба матча. "Сокол" занял второе место.

Барнаульцы остались на последней строке.