Динозавры в Барнауле. В ТВК "Гранд Арена" пройдет дино-выставка в новом формате

До 19 апреля 2024 года билет можно купить со скидкой

04 апреля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8Jziyr

Динозавр / Фото предоставлено организаторами выставки

Окунись в мезозойскую эру и ощути ее величие. В Барнауле с 20 апреля по 19 мая 2024 года в ТВК "Гранд Арена" пройдет одна из самых масштабных выставок двигающихся фигур динозавров, оснащенных современными технологиями "Дино Rex*".

Что интересного будет на выставке?

"Дино Rex" – это интерактивная выставка, площадью почти две тысячи кв. м в новом формате, созданная вокруг аниматронных движущихся динозавров. Посетители смогут не только воочию увидеть "оживших" доисторических существ (некоторые экспонаты достигают семь метров), но и узнать подробности их существования.

Выставка динозавров / Фото предоставлены организаторами выставки

Итак, на выставке взрослых и детей ждут:

"Ожившие" динозавры.

Фото с 3D*-картинами.

Четыре разные VR*-зоны.

Увлекательные интерактивные зоны.

Рисование 3D-ручкой и многое другое.

Где и когда можно посетить выставку?

В Барнауле, в ТВК "Гранд Арена" по адресу Павловский тракт, 180 на втором этаже с 20 апреля по 19 мая 2024 года. Выставка будет работать ежедневно с 11:00 до 20:00, среда – выходной.

Кстати, до 19 апреля 2024 года можно купить билет по акции на сайте (за 500 рублей). При этом акционные билеты будут действовать до самого окончания выставки (по 19 мая 2024 года).

Узнать подробнее можно на сайте.

Выставка "Дино Rex"

Адрес: Барнаул, ТВК "Гранд Арена", Павловский тракт, 180, 2 этаж

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Сайт*Rex ("Рекс"); 3D ("3Дэ"); VR ("ВиАр").

Возрастное ограничение 0+

ИП Погребной Семен Олегович

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