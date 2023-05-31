Директор алтайского театра кукол Надежда Васильева уходит с должности

Она закончит работу через несколько недель, после чего переедет в другой регион

31 мая 2023, 13:58, ИА Амител

Фото: amic.ru

Директор алтайского театра кукол Надежда Васильева покидает свой пост. Как сообщает "Атмосфера", она возглавит театр в другом регионе.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова сообщила в соцсетях, что министерство объявило конкурс на замещение должности директора, Надежда Васильева закончит работу через несколько недель.

"Да, так бывает – когда человек из нашей команды уезжает жить и работать в другой регион", – добавила она.

Напомним, что 22 апреля "Сказка" удостоилась Национальной театральной премии "Золотая маска" за новаторский "маргинал-сериал" "Паша". Это стало первой победой театра на премии столь высокого уровня почти за 60 лет его работы.