Директор ГК "Строительная перспектива" выделил 5 млн на обновление Трассы здоровья

На данный момент уже ведутся работы по ликвидации "проблемных" мест на любимой барнаульцами лесной тропе

26 августа 2024, 06:15, ИА Амител

Работы на Трассе здоровья в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле ведутся работы по приведению в порядок некоторых участков Трассы здоровья, на состояние которых ранее жаловались жители города. По информации amic.ru, несколько дней назад на лесную трассу заехала строительная техника, уже завезли около двух тысяч тонн отсева и щебня.

Работы ведутся и финансируются Группой компаний "Строительная перспектива". Как сообщил amic.ru руководитель ГК Андрей Комяков, на эти цели он выделил 5 млн рублей.

"Запланированы работы по засыпке луж, участков с большим количеством корней, а также участков с большим слоем песчаного грунта, в котором "вязнут" велосипедисты", – пояснил Андрей Геннадьевич.

Работы на Трассе здоровья в Барнауле / Фото: amic.ru

Андрей Комяков отметил, что запланированного финансирования хватит также на создание "дамб" с водопропускными трубами вдоль заболоченных мест в районе поселков Лебяжье и Южный.

В ближайшее время планируется завершить работы на 10-километровом участке – до моста через шоссе Ленточный бор. Также приведут в порядок дорогу на 22-23 км, однако это сделают осенью после первых заморозков, так как на некоторых отрезках техника буксует.

Стоит отметить, что компания "Мария-Ра", эксплуатирующая Трассу здоровья, также намерена выделить финансирование для проведения работ на других участках тропы.