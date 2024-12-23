Директор Россельхозбанка на Алтае рассказал об итогах года, достижениях и планах

А также о том, как РСХБ поддерживает аграриев

23 декабря 2024, 14:55, ИА Амител erid: 2W5zFHnWTTW

Николай Бойко / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

2024 год был сложным по погодным условиям и не только, но наши аграрии сохранили оптимизм и проявили стойкость: собрали достойный урожай. Алтайский край по-прежнему в числе регионов-лидеров по производству сельхозпродукции. О том, какую помощь оказал аграриям Россельхозбанк (РСХБ), рассказал директор Алтайского регионального филиала Николай Бойко.

– Николай Евгеньевич, какой вклад РСХБ внес в успехи алтайского АПК?

– Общий объем кредитования АПК в Алтайском крае и Республике Алтай в этом году превысил 22 млрд рублей (рост 25%), в том числе 5,5 млрд рублей выделено на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, порядка 16,5 млрд рублей пошло на проведение сезонных работ (рост составил 48%). Хочу отметить, что 76% кредитов выдано по льготной ставке. При этом кредитный портфель филиала является качественным, за что стоит поблагодарить наших клиентов. В совместной работе с Министерством сельского хозяйства Алтайского края продолжаем выдавать инвестиционные кредиты на строительство и модернизацию производств.

– Вы упомянули об инвестиционных проектах. Какие при помощи банка?

– Компания "Алтайские закрома" завершила крупный инвестиционный проект по модернизации комбината зернопереработки в с. Повалиха. Строительство зерносушильного комплекса позволило в три раза нарастить объемы. Это один из немногих сложных технологических объектов в сфере АПК, построенных в короткий срок, с подводом газа, с новыми российскими технологиями и оборудованием, которые, к тому же, позволили снизить издержки производства практически на 8%.

Активно реализуется проект АО "Индейка Алтая", в этом году завершается строительство инкубатора для производства индейки в Целинном районе, в работе инфраструктура объектов, инженерные сети, птичники, закупка необходимого оборудования. После завершения всего комплекса планируется выпускать около шести тысяч тонн мяса индейки в год. Банк уже профинансировал более 800 млн руб. из общего объема кредитной линии.

– Алтайский край и Республика Алтай относятся к тем немногочисленным субъектам РФ, в которых значительна доля малых форм хозяйствования в экономике АПК. Как РСХБ поддерживает фермеров?

– Мы уделяем этому сегменту большое внимание, каждый второй российский фермер – клиент Россельхозбанка. Активными клиентами филиала являются более 5,2 тысячи предприятий различных форм собственности и порядка 146 тысяч физических лиц. Можно с уверенностью сказать, что мы с аграриями – "от поля до прилавка".

Банк активно развивает в интересах аграриев различные нефинансовые сервисы. Еще в 2020 году РСХБ запустил цифровую экосистему "Свое", направленную на помощь фермерам в производстве и сбыте своей продукции. На площадке "Свое Фермерство" в двух регионах зарегистрировано 835 хозяйств. Аграрии двух Алтаев представили порядка 3700 товаров и услуг на маркетплейсе "Свое Родное".

Среди нецифровых форм поддержки хочу отметить два наших проекта: первый – фестиваль фермерской еды "Свое". В прошлом году он с успехом прошел в Барнауле, а в этом году – в Горно-Алтайске. Сюда же относится наш проект мини-ярмарок "Вкусная пятница", когда на территории банка или на территории наших клиентов фермеры продают свою продукцию. В этом году в рамках "Вкусных пятниц" производители наторговали на общую сумму 1,7 млн рублей без посредников и наценок. В выигрыше все.

Школа фермера / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

– В этом году особенно остро проявился вопрос с дефицитом кадров в отрасли. РСХБ реализует несколько проектов, направленных на подержание кадрового потенциала сельского хозяйства. Расскажите подробнее.

– Как опорный банк агропромышленной отрасли страны Россельхозбанк заинтересован в сохранении и развитии сельских территорий, участвует во всех госпрограммах, которые затрагивают жизнь и производство.

На платформе "Я в Агро" для выпускников старших классов и студентов есть возможности для подготовки к ЕГЭ, курсы и вебинары от лучших агрошкол страны и ведущих специалистов отрасли, есть интерактивная интернет-площадка "Агроклассы" для школьников. Кроме этого, уже семь лет существует стипендиальная программа РСХБ для студентов, магистрантов и аспирантов аграрных вузов страны. В этом году в очередной раз шесть активных отличников АГАУ стали стипендиатами РСХБ и будут в течение года получать 15 тыс. и аспирант – 20 тыс. рублей ежемесячно.

Отдельно хочу отметить образовательный проект РСХБ "Школа фермера". Впервые на Алтае проект реализовали в 2021 году. В ноябре 2024-го дипломы получили еще 30 выпускников четвертой волны проекта. Всего обучение прошли 140 начинающих и уже опытных фермеров двух регионов по четырем направлениям.

– Чем еще был знаменателен этот год для Алтайского филиала РСХБ?

– Год начался с подписания соглашения с Российским союзом сельской молодежи и в течение года мы провели ряд совместных образовательных мероприятий, участвовали в работе площадки РССМ на форуме АТР и во Всероссийском слете сельской молодежи СФО в Бочкарях.

На "Дне сибирского поля" стенд Россельхозбанка посетили министр сельского хозяйства России Оксана Лут и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, дав высокую оценку работе филиала в регионе.

"День сибирского поля" в 2024 году / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Мы тесно сотрудничаем с Союзом крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края. Впервые в этом году совместно с журналом "Алтайский крестьянин" учредили премию "Фермер года", которую вручили в рамках празднования Дня фермера. Получился эмоционально теплый, душевный праздник.

В августе наш коллектив высадил более тысячи саженцев сосны в Чемальском районе Республики Алтай на месте, где ранее бушевали лесные пожары. Участие в этой акции фонда "Экология" РСХБ позволило сотрудникам банка реализовать свои устремления к сохранению природы Алтая.

Кроме этого, в ноябре на юбилейном Слете студенческих отрядов мы подписали соглашение с МООО "Российские студенческие отряды", целью которого станет совместная работа по содействию занятости молодежи, временному трудоустройству и прохождению практик.

– Какие цели и задачи стоят перед Алтайским филиалом РСХБ в 2025 году?

– Планы у нас всегда амбициозные, настрой серьезный, коллектив сплоченный, проверенный, готовый к любым вызовам, так что будем продолжать работать и хорошо делать свое дело. А всем жителям Алтая в преддверии Нового года и Рождества хочу пожелать уверенности в завтрашнем дне, благополучия, здоровья и желания делать мир вокруг лучше.

Беседовала Любовь Некрасова

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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