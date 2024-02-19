Директора "Ленфильма" разыскивают по делу о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха

Следователи хотят провести проверку в отношении Щербакова

19 февраля 2024, 22:32, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: pexels

Гендиректор "Ленфильма" Федор Щербаков разыскивается в связи с уголовным делом о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

Сообщается, что следователи хотят провести проверку в отношении Щербакова на предмет причастности к вымогательству. Собеседник агентства не уточнил иных деталей и не сказал, в каком статусе находится директор "Ленфильма". При этом по закону свидетелей по уголовному делу в розыск объявить не могут.

Ранее СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении пиарщиков Антона Сафонова и Станислава Дейнеко. Они требовали деньги у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко в обмен на отказ опубликовать в Telegram-канале "Небрехня" некую компрометирующую его информацию.