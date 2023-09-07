Дистанционное образование: какие есть преимущества и недостатки у формата в 2023 году

Рассказываем, где найти программу обучения в Беларуси

07 сентября 2023, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KZt1k

Дистанционное образование / Фото: freepik.com

Дистанционное образование захватывает мир. Сегодня поступить в учебное заведение можно практически из любой точки планеты. Если вы хотите получить образование в Республике Беларусь, то осуществить мечту можно зайдя на сайт https://xn--h1alcbjgh.xn--90ais/. Там подобраны разные программы обучения.

Основные преимущества "дистанта"

Удаленно можно получить практически любое образование: среднее, высшее и дополнительное. Число доступных специальностей исчисляется сотнями, поэтому абитуриент может выбрать как распространенный вариант (экономист, юрист, инженер и т.д.), так и узкопрофильное направление.

К другим преимуществам дистанционной формы обучения можно отнести:

Экономия времени. Не нужно тратить время на дорогу. Кроме того, студенты сами выбирают подходящий график (утром, днем, вечером).

Комфортное освоение материала. Получать информацию сидя за домашним компьютером или ноутбуком легче и спокойнее.

Эффективность. Урок построен так, чтобы за короткий промежуток времени ученики получили всю необходимую информацию "без воды", лишней суеты, замечаний и прочего. Материал подают в максимально понятном формате, используя прогрессивные информационные технологии. Задания выполняет каждый ученик, а не кто-то один, как это бывает при обычном формате лекций.

Расширенные возможности. Удаленное обучение возможно даже при проблемах со здоровьем.

Возможность совмещения. Например, с работой, декретным отпуском и т.д.

Возможные недостатки

Учиться дистанционно сложнее тем, кто испытывает трудности с самоорганизацией и самомотивацией. Поскольку контроль со стороны преподавателей менее жесткий, большая доля ответственности лежит именно на ученике.

Также важно иметь доступ к современной и стабильно работающей технике. В противном случае студенту осваивать материал будет непросто.

Дистанционное образование – это современный, прогрессивный и эффективный тип получения знаний и перехода на новую "ступеньку" в вашей жизни.

Центр дистанционного образования "Поступи.бел"

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