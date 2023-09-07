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Дистанционное образование: какие есть преимущества и недостатки у формата в 2023 году

Рассказываем, где найти программу обучения в Беларуси

07 сентября 2023, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KZt1k

Дистанционное образование / Фото: freepik.com
Дистанционное образование / Фото: freepik.com

Дистанционное образование захватывает мир. Сегодня поступить в учебное заведение можно практически из любой точки планеты. Если вы хотите получить образование в Республике Беларусь, то осуществить мечту можно зайдя на сайт https://xn--h1alcbjgh.xn--90ais/. Там подобраны разные программы обучения.

Основные преимущества "дистанта"

Удаленно можно получить практически любое образование: среднее, высшее и дополнительное. Число доступных специальностей исчисляется сотнями, поэтому абитуриент может выбрать как распространенный вариант (экономист, юрист, инженер и т.д.), так и узкопрофильное направление.

К другим преимуществам дистанционной формы обучения можно отнести:

  1. Экономия времени. Не нужно тратить время на дорогу. Кроме того, студенты сами выбирают подходящий график (утром, днем, вечером).
     
  2. Комфортное освоение материала. Получать информацию сидя за домашним компьютером или ноутбуком легче и спокойнее.
     
  3. Эффективность. Урок построен так, чтобы за короткий промежуток времени ученики получили всю необходимую информацию "без воды", лишней суеты, замечаний и прочего. Материал подают в максимально понятном формате, используя прогрессивные информационные технологии. Задания выполняет каждый ученик, а не кто-то один, как это бывает при обычном формате лекций.
     
  4. Расширенные возможности. Удаленное обучение возможно даже при проблемах со здоровьем.
     
  5. Возможность совмещения. Например, с работой, декретным отпуском и т.д.

Возможные недостатки

Учиться дистанционно сложнее тем, кто испытывает трудности с самоорганизацией и самомотивацией. Поскольку контроль со стороны преподавателей менее жесткий, большая доля ответственности лежит именно на ученике.

Также важно иметь доступ к современной и стабильно работающей технике. В противном случае студенту осваивать материал будет непросто.

Дистанционное образование – это современный, прогрессивный и эффективный тип получения знаний и перехода на новую "ступеньку" в вашей жизни.

Центр дистанционного образования "Поступи.бел"

Комментарии 1

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Гость

23:35:37 07-09-2023

Плюсов ни каких. Кроме отдельных категорий. Инвалидов, военнослужащих,многодетных, пенсионеров, безработных и в таком духе

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