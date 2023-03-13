Рассказываем, как встроить модную мебель в свой интерьер

13 марта 2023, 07:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSXqtKsc7R

Пример дизайн-проекта от "Лазурита" / Фото: Lazurit.com

Рано или поздно любой дизайн устаревает, а мебель приходит в негодность или надоедает. Так почему бы не сделать ремонт? Но с чего начать? Как зонировать пространство? Какие цвета и фактуры сейчас в моде? И самое главное: как всё это будет в итоге смотреться? Чтобы квартира получилась стильной и уютной, мебель сочеталась, а зоны были грамотно выделены, лучше всего довериться профессионалам.

Дизайн-проект в подарок

Профессионал – это дизайнер, и он стоит денег, иногда очень даже не маленьких. Но есть отличная бесплатная альтернатива, которую предлагает компания Lazurit. Чтобы понять, подойдёт ли выбранная мебель и как она впишется в интерьер, в Lazurit можно заказать выезд дизайнера на дом. Специалист приедет в удобное время, сделает замеры, создаст проект по вашему желанию, учитывая цвет, материалы, стиль.

Либо можно обратиться к дизайнеру непосредственно в салоне, он нарисует 5D-проект с размерами комнаты и той мебелью, которая уже есть в квартире. И это всё бесплатно.

Какую мебель выбрать?

Пример дизайн проекта от 'Лазурита' / Фото: Lazurit.com

В моде сейчас природная фактура. Именно она оживит пространство, приблизив нас к естественной среде обитания. Выбирайте дерево, фактурные ткани, кожу, сложные натуральные тона.

В Lazurit можно выбрать мебель для любой комнаты: спальни, гостиной, прихожей, детской и кабинета.

Диваны. Здесь важно сочетание стиля и удобства. Например, из новинок особенно привлекает внимание оригинальный "Морган" или, наоборот, спокойный и вместительный "Хейли". В ассортименте магазина есть прямые, угловые, модульные, П-образные диваны, диван-кровати и различные кресла.





Диваны "Морган" и "Хейли" / Фото: Lazurit.com

Кровати . Особо актуальны сейчас низкие модели. Зато изголовье может быть любым: акцентным, как у кровати "Моне", или мягким, как у модели "Монтель".

. Особо актуальны сейчас низкие модели. Зато изголовье может быть любым: акцентным, как у кровати "Моне", или мягким, как у модели "Монтель". Подвесные тумбы в минималистичном стиле из коллекции "Пронто" или "Шеффилд".









Подвесные тумбы "Пронто" и "Шеффилд" / Фото: Lazurit.com

Кресла . Здесь также стоит отдать предпочтение минимализму. Геометрия, спокойные цвета, неброский декор или вовсе его отсутствие.

. Здесь также стоит отдать предпочтение минимализму. Геометрия, спокойные цвета, неброский декор или вовсе его отсутствие. Обеденные группы могут удачно сочетать разные материалы. Например, столешница из стекла, ножки в массиве дерева. Их можно купить комплектом по приятной стоимости в Lazurit.

могут удачно сочетать разные материалы. Например, столешница из стекла, ножки в массиве дерева. Их можно купить комплектом по приятной стоимости в Lazurit. Стильный декор. Идеальная комбинация: геометричные пуфы, приставные столики, настенные зеркала и декоративные панно. Пусть в финальных штрихах отразится ваша индивидуальность.

В Lazurit как отдельный элемент мебели, так и целые коллекции в едином стиле и цветовой гамме можно купить для каждой комнаты или сразу для всей квартиры. Корпусная и модульная мебель изготовлена из натуральных и экологичных материалов, что подтверждают сертификаты. Компания предоставляет трёхлетнюю гарантию на все товары, на фурнитуру гарантия пожизненная. А после того как мебель доставят вам домой, профессиональные сборщики быстро и качественно всё расставят по комнатам.

ООО "Торговый дом "Лазурит"

Контакты в Барнауле:

Lazurit в ТЦ "Москва": +7 (923) 654-04-23

Lazurit в ТЦ "Алтай": +7 (923) 166-10-30

Lazurit в ТК "Гранд Арена": +7 (963) 501-57-43

Lazurit в ТЦ "Доммер": +7 (923) 711-86-90

Lazurit в ТЦ "Республика": +7 (923) 641-27-59

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