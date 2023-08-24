Дизайн-программа стартовала в АлтГУ для школьников и студентов СПО

Рассказываем, как стать ее участником

24 августа 2023, 15:11, ИА Амител

АлтГУ/ Фото: пресс-служба вуза

Институт гуманитарных наук Алтайского государственного университета совместно с ООО "Мобильное электронное образование" начали набор слушателей на дополнительную общеобразовательную программу для школьников старших классов и учащихся по программам среднего профессионального образования в области IT* "Основы дизайна и разработки интерфейса с применением Bootstrap*".

Что это за программа?

Программа реализуется в рамках федеральных проектов "Код будущего" и "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" национальной программы "Цифровая экономика РФ".

Ее главная цель - помощь школьникам и учащимся колледжей в изучении современных языков программирования и получении востребованных навыков в области IТ.

Чему там учат?

Выпускники программы смогут разрабатывать интерфейсы простых сайтов с учетом современных требований к интерактивности и адаптивности верстки, а также интерфейсы сайтов на основе технологий HTML*, CSS*, Bootstrap; научатся использовать скрипты JavaScript* в разработке интерфейса и дизайн-макеты для разработки интерфейса сайта; будут проектировать интерфейс, структуру и навигацию простого сайта с учётом его тематики и особенностей целевой аудитории.

Кто проходит обучение?

Обучение проводится в удаленном формате (онлайн-обучение) на платформе ООО "Мобильное электронное образование", где ученики и преподаватели смогут общаться друг с другом и проводить разборы домашних заданий. Все уроки будут проходить в формате вебинаров, а также будут доступны для просмотра в записи в любое время. Кроме того, на платформе будут представлены интересные материалы для более глубокого изучения программы.



Получить ответы на все интересующие вопросы относительно программы и особенностей обучения, а также записаться на "Основы дизайна и разработки интерфейса с применением Bootstrap" можно на сайте курса по этой ссылке.

Подробности по телефону 29-66-39

*IT (Айти); Bootstrap (Бутстрэп), HTML (ЭшТэЭмЭль); CSS (СиЭсЭс); JavaScript (ДжаваСкрипт).