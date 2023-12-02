Дизайнер рассказала, как сделать гардеробную уютным пространством

Это не просто приятный бонус в планировке дома, но и прекрасные возможности размещения и хранения вещей

02 декабря 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Удобная, эргономичная гардеробная – это не просто приятный бонус в планировке дома, но и прекрасные возможности размещения и хранения вещей, без загромождения жилого пространства. Как правильно организовать подобное помещение рассказала "Бизнес ФМ Барнаул" дизайнер интерьеров Катерина Цайтлер.

Она отметила, что главное – размещать вещи в том же порядке и на том же уровне, как мы их используем. При этом само хранение можно разделить на три горизонтальные линии.

Нижний сектор, в 50-60 см от пола, является зоной легкого доступа, в которую все же следует наклоняться. Там стоит располагать выдвижные лотки для обуви. На высоте 90 см от пола удобно размещать выдвижные брючницы.

Наиболее комфортной зоной для хранения является высота от 90 до 200 см. Там следует размещать основную одежду на штангах, в выдвижных ящиках, а также на полках под наиболее используемые аксессуары и белье.

Выше 200 см отдайте под долгосрочное хранение. Это вещи, которыми приходится пользоваться редко или по сезонам. При этом не забудьте предусмотреть возможность доступа в виде лесенки, стремянки или с помощью специальных полок-ступеней.

Материалы для изготовления гардеробной могут быть разные. При этом для открывания ящиков лучше выбрать нажимную систему или со скрытым местом для удобного захвата – чтобы ручки не крали пространство. Зеркало внутри стоит устанавливать с фронтальной подсветкой.

Перед изготовлением системы хранения стоит переписать свои вещи. Это позволит найти вариант необходимой конфигурации, без пустых углов, щелей и недоступных мест. Кроме того, в гардеробной нужна вентиляция, о чем не стоит забывать при проектировании помещения.