Дизельное топливо загорелось на складе в Ростовской области после атаки БПЛА

Тушение временно пришлось приостановить из-за повторной атаки

18 августа 2024, 12:35, ИА Амител

Беспилотник в небе / Кадр из видео / Mash

Беспилотники трижды за ночь атаковали Ростовскую область. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, после одного из ударов в городе Пролетарске на юго-востоке региона начался пожар на складах с дизтопливом.

Как уточнил Голубев, из-за повторной атаки беспилотника тушение пожара на промбазе пришлось остановить на час. Позднее туда прибыл пожарный поезд, который используют для тушения огня. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как заявляли в Минобороны РФ, минувшей ночью дежурными средствами ПВО были уничтожены пять украинских беспилотников. Два из них были сбиты над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области и два – над территорией Ростовской области.