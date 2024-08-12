Для фрилансеров и офисных работников. Пять эффективных методов тайм-менеджмента

Основными принципами эффективного распределения времени являются планирование и контроль

12 августа 2024, 11:40, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Люди во все времена старались распределить своё время так, чтобы успевать больше. Но сейчас темп жизни настолько вырос, что наличие навыков планирования стало жизненно необходимым. "Секрет фирмы" назвал пять эффективных методов тайм-менеджмента.

Основными принципами тайм-менеджмента являются планирование и контроль. Человек планирует, сколько времени он хочет потратить на каждую задачу и контролирует, как получается на практике. Это позволяет тратить свое время эффективнее.

Метод тайм-менеджмента "45/15"

Этот способ структурировать свою работу очень эффективен для тех, чьи задачи не требуют длительной подготовки. Хорошо подходит для офисной работы и удалёнки с фиксированным графиком. Его суть в том, что 45 минут вы занимаетесь основной задачей, а 15 минут тратите на что-то принципиально другое. На этом же принципе организованы перемены в школах.

Вместе с тем не обязательно придерживаться этого соотношения. Это могут быть 50/10 или 90/30 — главное, чтобы это удобно сочеталось с рабочим графиком. Среди плюсов такого метода: работа над основными задачами становится эффективнее, а если заранее продумать перерывы, то в них можно сделать довольно много. При этом не каждую задачу можно прервать.

Метод тайм-менеджмента "тематические блоки"

В некоторых случаях занятие требует погружения в процесс, а потому прерывать его каждые 45 минут неразумно. Помочь может распределения времени на большие тематические блоки. Он подходит тем, у кого несколько больших проектов или бизнесов.

Выделять можно как конкретный день под проект, так и половину рабочего дня. Однако стоит учесть, что этот метод исключает переключение между задачами: он не подойдет, если часто нужно решать вопросы, которые никак нельзя отложить.

Метод тайм-менеджмента "жёсткие/мягкие дни"

Система лучше всего подходит для тех, кто планирует свой рабочий график самостоятельно. Суть метода в том, что вы чередуете те дни, которые строго распланированы, со свободными.

Он позволяет структурировать расписание и вовремя выполнять все нужные задачи, в том числе и тем, кто не любит планировать. Однако для офисных работников способ потребуется сильно адаптировать.

Метод тайм-менеджмента "закрытые списки дел"

Этот способ заключается в формировании плана на день, от которого человек не отступает. Новые задачи переносятся на следующие дни. Не каждая профессия позволяет следовать этой схеме. Вместе с тем она очень эффективна для того, чтобы продвигать несрочные задач, которые, тем не менее, сильно влияют на ваш успех.

Метод помогает почувствовать удовлетворение от проделанной работы и избавиться от ощущения, что вы ничего не делаете. Однако если много срочных входящих задач — метод не подойдет.

Метод тайм-менеджмента "фокус дня/недели/месяца"

Если у вас есть глобальная цель, которую вам важно достичь, и параллельно много отвлекающих от нее задач, вам поможет этот метод планирования. При нем каждый день выбирается главная задача, к которой нужно продвинуться, а сама она должна быть шагом на пути к большей цели.

Метод помогает планомерно двигаться к намеченной вами цели независимо от количества авралов и плотности расписания. Однако главную задачу все же потребуется придумать — без этого не выйдет.