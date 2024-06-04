Для кого в России могут ввести досрочный выход на пенсию в 50 лет?
В Госдуме прорабатывают вопрос сразу по двум категориям
04 июня 2024, 13:15, ИА Амител
Российские рубли / Источник фото: amic.ru
Вопрос о досрочном выходе на пенсию сразу двух категорий россиян прорабатывают в Госдуме. Об этом агентству "Прайм" рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина. По ее словам, в обоих случаях предлагается установить порог выхода на пенсию в 50 лет. И в обоих случаях это хотят сделать ради справедливости.
Подробнее о том, кто сможет рассчитывать на досрочный выход на пенсию, – в материале amic.ru.
1
Каким категориям предлагают сделать досрочный выход на пенсию?
Сейчас в Госдуме обсуждают возможность досрочного выхода на пенсию для двух категорий. Во-первых, это преподаватели среднего профессионального образования. Во-вторых, это работники пожарной охраны Вооруженных сил РФ. В обоих случаях предлагается, чтобы работник мог уйти на пенсию по достижении 50 лет.
2
Зачем педагогам среднего профессионального образования досрочный выход на пенсию?
По нынешним законам, право на досрочный выход на пенсию есть лишь у педагогов с профессиональным стажем не менее 25 лет. Только вот стаж учитывается лишь в том случае, если не меньше половины обучающихся в образовательном учреждении – несовершеннолетние.
Но проблема в том, что в учреждениях среднего образования поступающим чаще всего уже есть 16, а выпускаются они и вовсе совершеннолетними. Поэтому формально многие педагоги СПО не имеют права досрочно выйти на пенсию, хотя по факту отработали даже больше 25 лет.
Законопроект, который прорабатывают в Госдуме, призван восстановить справедливость. Преподаватели уже не первый год пытаются доказать, что они работают с детьми ничуть не меньше, чем учителя в школах.
3
Почему хотят сделать досрочную пенсию для сотрудников пожарной охраны ВС РФ?
Здесь тоже сложилось определенное неравенство. У пожарных, которые работают в Вооруженных силах, нет права досрочного выхода на пенсию. Хотя работают они точно в таких же тяжелых условиях, как и сотрудники государственной противопожарной службы.
Эту несправедливость тоже предлагают устранить.
4
Когда педагоги и военные пожарные смогут досрочно выходить на пенсию?
Пока неизвестно. Важно учитывать, что это лишь законопроекты, которые пока находятся на стадии обсуждения. А потому нельзя даже быть уверенными, что их вообще одобрят и примут. Поэтому остается лишь набраться терпения и следить за новостями.
13:19:25 04-06-2024
верните пенсионный возраст - прежний
13:29:18 04-06-2024
С увеличением возраста- никакая демография не поможет в России, необходимо вернуть прежний возраст!
13:44:10 04-06-2024
верните пенсионный возраст - прежний.............................................не на что