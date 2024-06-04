В Госдуме прорабатывают вопрос сразу по двум категориям

04 июня 2024, 13:15, ИА Амител

Российские рубли / Источник фото: amic.ru

Вопрос о досрочном выходе на пенсию сразу двух категорий россиян прорабатывают в Госдуме. Об этом агентству "Прайм" рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина. По ее словам, в обоих случаях предлагается установить порог выхода на пенсию в 50 лет. И в обоих случаях это хотят сделать ради справедливости.

Подробнее о том, кто сможет рассчитывать на досрочный выход на пенсию, – в материале amic.ru.

1 Каким категориям предлагают сделать досрочный выход на пенсию? Сейчас в Госдуме обсуждают возможность досрочного выхода на пенсию для двух категорий. Во-первых, это преподаватели среднего профессионального образования. Во-вторых, это работники пожарной охраны Вооруженных сил РФ. В обоих случаях предлагается, чтобы работник мог уйти на пенсию по достижении 50 лет.

2 Зачем педагогам среднего профессионального образования досрочный выход на пенсию? По нынешним законам, право на досрочный выход на пенсию есть лишь у педагогов с профессиональным стажем не менее 25 лет. Только вот стаж учитывается лишь в том случае, если не меньше половины обучающихся в образовательном учреждении – несовершеннолетние. Но проблема в том, что в учреждениях среднего образования поступающим чаще всего уже есть 16, а выпускаются они и вовсе совершеннолетними. Поэтому формально многие педагоги СПО не имеют права досрочно выйти на пенсию, хотя по факту отработали даже больше 25 лет. Законопроект, который прорабатывают в Госдуме, призван восстановить справедливость. Преподаватели уже не первый год пытаются доказать, что они работают с детьми ничуть не меньше, чем учителя в школах.

3 Почему хотят сделать досрочную пенсию для сотрудников пожарной охраны ВС РФ? Здесь тоже сложилось определенное неравенство. У пожарных, которые работают в Вооруженных силах, нет права досрочного выхода на пенсию. Хотя работают они точно в таких же тяжелых условиях, как и сотрудники государственной противопожарной службы. Эту несправедливость тоже предлагают устранить.