В "Галамарте" знают, как прокачать комфорт

13 июля 2023, 11:05, ИА Амител LjN8KApi4

Бытовая техника Leben / Фото: "Галамарт"

Уют в доме – это когда все работает четко и слаженно. Конечно, есть вещи, без которых сложно представить нормальную жизнь, например, холодильник. А есть не столь очевидные, но при этом не менее важные. Рассказываем про топ-5 девайсов, которые полезны в быту.

Блендер Leben / Фото: "Галамарт"

Для кухни

Лето – время для активной витаминизации. Коктейли, смузи из свежих фруктов и ягод – то, что доктор прописал, и блендер тут – первый помощник. Можно экспериментировать со вкусами и пробовать необычные сочетания. Например, витаминный коктейль из черники с малиной придаст бодрости и заряд энергии на целый день.

Блендер Leben / Фото: "Галамарт"

Кофеварка Leben / Фото: "Галамарт"

Окончательно проснуться с утра поможет шустрая кофеварка Leben*, ну а идеальной парой к кофе будет утренний тост, который за считанные секунды приготовит тостер.

Для дома

Утюг – очень важная вещь в доме, но куда удобнее иметь утюг + отпариватель. Он поможет разгладить даже глубокие складки. А для поездок стоит подобрать небольшой отпариватель, который не займет много места в сумке, зато быстро приведет одежду в порядок.

А если он будет еще и со скидкой* -20% (с 12 по 18 июля такая скидка действует на всю технику Leben в "Галамарте"), то покупка будет вдвойне приятнее.

Отпариватель / Фото: "Галамарт"

Для души

Фен, наверное, есть у каждой девушки, а вот расческа-выпрямитель – не факт. Между тем это очень удобная вещь: выпрямляет волосы без повреждений и способствует их здоровому блеску. А сделать роскошные кудри поможет плойка для завивки. В общем, действуйте по проверенной девичьей схеме: прямое – завить, кудрявое – выпрямить.

Расческа-выпрямитель / Фото: "Галамарт"

И кстати, раз уж зашла речь про ванную, ее обстановку тоже можно обновить в "Галамарте": с 12 по 25 июля здесь действуют сниженные цены* на махровые полотенца, салфетки для уборки и другие товары для ведения хозяйства.

Например, если вы проводите лето на даче, вам может пригодиться электрическая плитка Leben, скидка на которую сделает покупку еще более приятной.

Полотенце / Фото: "Галамарт"

Телефон: 8-800-25-00-25

https://galamart.ru/

*Скидка 20% на бытовую технику Leben действует в розничных магазинах "Галамарт" с 12 по 18 июля 2023 г.

*Скидки на хозтовары действуют с 12 по 25 июля 2023 г. в розничных магазинах "Галамарт".

* Leben ("Лэбэн")

Возрастное ограничение 6+

ООО "Галастор"

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