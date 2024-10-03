Для людей. Социалисты готовят проект альтернативного бюджета на 2025 год

Он будет учитывать интересы людей и финансирование важных сфер жизни

03 октября 2024, 18:00, ИА Амител

Ноутбук. Копилки. Бюджет / Фото: freepik.com

"Справедливая Россия – За правду" готовит проект альтернативного бюджета. По словам председателя партии, руководителя партийной фракции в Госдуме Сергея Миронова, социалисты – единственные, кто предлагает свой альтернативный проект бюджета.

В нем предусмотрят расходы на поддержку семей с детьми, участников СВО, пенсионеров и студентов.

"В пенсионном вопросе нужно восстанавливать справедливость до конца. И не только возвращать индексацию работающим пенсионерам, но и компенсировать все, что им недодали из-за отсутствия индексации в предыдущие годы", – сказал Сергей Миронов.Он также подчеркнул, что необходимо увеличивать размер стипендий хотя бы до прожиточного минимума, поскольку стране нужны обученные специалисты, а не курьеры и кассиры, которые занимаются только в свободное от работы время.

А еще – нужно увеличить расходы на образование и медицину, чтобы обеспечить достойные зарплаты и льготы учителям и медработникам. Ведь по сей день подобные поручения президента саботируют на местах. При увеличении оклада уменьшают премию, а при введении стимулирующих выплат снижают оклад.

Партийцы предусматривают и источники дополнительных доходов бюджета.

"Мы прекрасно понимаем, что деньги с потолка не берутся, поэтому в проекте альтернативного бюджета всегда достаточно точно прописано, где взять дополнительные средства", – объяснил депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. По его словам, бюджет социалистов "справедливый", поскольку учитывает интересы людей и предполагает финансирование тех сфер жизни, о которых просят россияне.