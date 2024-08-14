Для ребят и зверят. День рождения барнаульского зоопарка "Лесная сказка". Фото
Депутат АКЗС, глава "Лесной сказки" Сергей Писарев разыграл подарки, а в 10 для посетителей начнется файер шоу.
14 августа 2024, 21:45, ИА Амител
Празднование дня рождения "Лесной сказки" / Фото: amic.ru
Празднование дня рождения "Лесной сказки" / Фото: amic.ru
14 августа свой день рождения отпраздновал барнаульский зоопарк "Лесная сказка". Мероприятие посетило огромное количество людей, в том числе и маленьких детей. Депутат АКЗС, глава "Лесной сказки" Сергей Писарев разыграл подарки, а в 10 для посетителей начнется файер шоу
Как проходит праздник барнаульского зверинца — смотрите в нашей фотоленте!
07:50:47 15-08-2024
Большое спасибо г. Писареву ! Вы настоящий патриот своего города!
11:18:55 15-08-2024
Владимир (07:50:47 15-08-2024) Большое спасибо г. Писареву ! Вы настоящий патриот своего го... присоединяюсь к вашему комментарию! Сергей Викторович замечательный человек!
11:15:49 15-08-2024
Любимый зоопарк, с Днем рождения!
От души поздравляю и благодарю каждого сотрудника за нелегкий труд, за заботу и любовь к питомцам и посетителям!
Всех вам благ! С праздником!