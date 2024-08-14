Для ребят и зверят. День рождения барнаульского зоопарка "Лесная сказка". Фото

Депутат АКЗС, глава "Лесной сказки" Сергей Писарев разыграл подарки, а в 10 для посетителей начнется файер шоу.

14 августа 2024, 21:45, ИА Амител

Празднование дня рождения "Лесной сказки" / Фото: amic.ru

Празднование дня рождения "Лесной сказки" / Фото: amic.ru

14 августа свой день рождения отпраздновал барнаульский зоопарк "Лесная сказка". Мероприятие посетило огромное количество людей, в том числе и маленьких детей. Депутат АКЗС, глава "Лесной сказки" Сергей Писарев разыграл подарки, а в 10 для посетителей начнется файер шоу

Как проходит праздник барнаульского зверинца — смотрите в нашей фотоленте!