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Для ребят и зверят. День рождения барнаульского зоопарка "Лесная сказка". Фото

Депутат АКЗС, глава "Лесной сказки" Сергей Писарев разыграл подарки, а в 10 для посетителей начнется файер шоу.

14 августа 2024, 21:45, ИА Амител

Празднование дня рождения "Лесной сказки" / Фото: amic.ru
Празднование дня рождения "Лесной сказки" / Фото: amic.ru

Празднование дня рождения "Лесной сказки" / Фото: amic.ru

14 августа свой день рождения отпраздновал барнаульский зоопарк "Лесная сказка". Мероприятие посетило огромное количество людей, в том числе и маленьких детей. Депутат АКЗС, глава "Лесной сказки" Сергей Писарев разыграл подарки, а в 10 для посетителей начнется файер шоу

Как проходит праздник барнаульского зверинца — смотрите в нашей фотоленте!

Комментарии 3

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Владимир

07:50:47 15-08-2024

Большое спасибо г. Писареву ! Вы настоящий патриот своего города!

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Элен без ребят

11:18:55 15-08-2024

Владимир (07:50:47 15-08-2024) Большое спасибо г. Писареву ! Вы настоящий патриот своего го... присоединяюсь к вашему комментарию! Сергей Викторович замечательный человек!

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Элен без ребят

11:15:49 15-08-2024

Любимый зоопарк, с Днем рождения!
От души поздравляю и благодарю каждого сотрудника за нелегкий труд, за заботу и любовь к питомцам и посетителям!
Всех вам благ! С праздником!


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