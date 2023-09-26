На этот раз тест-драйв кроссовера провела многодетная семья

26 сентября 2023, 09:00, ИА Амител erid: LjN8K7mvx

Тест-драйв Jetour X90 Plus / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Автомобиль для самых теплых семейных путешествий – если коротко, то именно с такими эмоциями прощались Денис и Марина Зимины с новым Jetour X90 Plus* после целого дня тест-драйва. Новенький кроссовер они взяли у официального дилера бренда – Автоцентра АНТ. И катались, катались, катались. Но обо всем по порядку.

Денис и Марина Зимины вместе со своими тремя детьми Никитой, Викой и маленьким Ярославом – большие любители путешествий. У них собственное туристическое агентство, поэтому и по работе, и во время отдыха они частенько выезжают на природу в самые красивые места нашей страны. Jetour X90 Plus они брали, как раз чтобы понять, соответствует ли автомобиль требованиям всех членов большой семьи.





























Тест-драйв Jetour X90 Plus / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Просторный и комфортный салон

Для большой семьи, пожалуй, это первый критерий. Для долгих семейных поездок внушительных размеров кроссовер – идеальный вариант. Автомобиль весьма габаритный – почти пять метров в длину и два в ширину при колесной базе 2850 мм, что дает лучшую плавность хода и комфорт в движении.









































Тест-драйв Jetour X90 Plus / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Легкая управляемость и чувствительная электроника

Это то, что больше всего понравилось Денису. Он подчеркнул, что рулится X90 Plus достойно. Кроссовер надежно держит прямую, послушно ныряет в повороты и уверенно стоит на дуге. Единственное, что, по мнению Дениса, производителям можно было бы "подкрутить", это добавить в комплектацию полный привод. Пока Jetour X90 Plus имеет только передний привод. Но и в этом случае придирчивый водитель попробовал протестировать авто, заехав в грязь. Автомобиль не разочаровал.

Еще автолюбитель оценил приборную панель кроссовера и "зимние опции". На передней консоли – два экрана по 12,3 дюйма каждый (для приборов и медиасистемы), а на центральной установлен отдельный сенсорный дисплей диагональю 9,7 дюйма для управления климат-контролем. Кстати, специально для России во всех комплектациях предусмотрен полный "зимний пакет", который включает подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, форсунок омывателя, заднего стекла и зеркал заднего вида.













































Тест-драйв Jetour X90 Plus / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Хорошая шумоизоляция

Это достоинство, внимание на которое обратила мама. Благодаря передним акустическим стеклам Jetour отлично фильтрует посторонние уличные звуки, надежно глушит свист ветра и пропускает в салон лишь вполне приятный на слух рокот мотора. Во время дальних поездок, особенно с детьми, тихая и спокойная атмосфера не измотает семью, позволит выспаться и отдохнуть всем пассажирам.

































Тест-драйв Jetour X90 Plus / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Вместительный багажник

Марина отмечает, что поездка за город во время тест-драйва позволила семье в тихой и комфортной обстановке пообщаться с самыми близкими. За день Зимины съездили в лес, на речку и организовали небольшой пикник. Большой и вместительный багажник X90 Plus – еще одно преимущество, которое отметила Марина. Объем багажника – 486 литров под шторкой и 1052 литра со сложенным вторым рядом сидений.





















































Тест-драйв Jetour X90 Plus / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Панорамный люк, порты для зарядных устройств во втором ряду салона и качественная аудиосистема

Конечно же, это выбор детей. Все их телефоны во время поездки были заряжены. А люк? Как думаете, была ли драка за то, кто первым помашет из него рукой?

Помимо прочего, машина имеет стильный лаконичный дизайн, широкую цветовую линейку, кожаный салон с вентиляцией передних кресел (водительское – с электроприводом), камеры кругового обзора, светодиодные фары, систему бесключевого доступа и 20-дюймовые колеса. Мощность двигателя кроссовера – 245 л. с., расход топлива 8.0 л на 100 км и усовершенствованная система безопасности.

Зиминых новый китайский автомобиль очаровал так же сильно, как вся их семья нашу редакцию. А вас?













Тест-драйв Jetour X90 Plus / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Чтобы лично опробовать X90 Plus в деле, записывайтесь на тест-драйв к официальному дилеру бренда в Алтайском крае – Автоцентру АНТ по телефону (3852) 29-00-20.

Первым покупателям – дополнительные выгоды и подарки. А еще здесь есть программа Trade-in*, кредитные и лизинговые программы, подбор и установка дополнительного оборудования, гарантийное и послепродажное обслуживание, оригинальные запасные части и расходные материалы.

Автоцентр АНТ, официальный дилер бренда Jetour в Барнауле

Тел.: (3852) 290-020

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")

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"ВКонтакте"*Jetour X90 Plus (Джетур Икс90 Плюс); Trade-in (Трейд-Ин).

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