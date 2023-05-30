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Для СМИ могут составить стоп-лист бранных выражений. Каким он будет?

Список слов, запрещённых для СМИ, предлагают создать в России

30 мая 2023, 16:41, Анастасия Бичакова

Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

Торгово-промышленная палата (ТПП), ссылаясь на жалобы телеканалов и радиостанций, обратилась в Роскомнадзор с просьбой составить чёткий список бранных выражений, которые нельзя употреблять в СМИ. Авторы письма отмечают, что контроль в этой сфере усилился и десятки редакций получают штрафы (хотя при этом нет чётких правил, какие слова можно использовать, а какие – нет).

Каким может быть стоп-лист слов для российских изданий – читайте в материале amic.ru.

1

Зачем СМИ список запрещённых бранных слов?

По словам авторов письма, Роскомнадзор усилил контроль за использованием СМИ бранной лексики. Чтобы издания не употребляли "неправильные" слова и не получали за это штрафы, и требуется список.

В частности, за последние полтора месяца в Торгово-промышленную палату поступило 15 обращений от представителей медиабизнеса – преимущественно региональных телерадиокомпаний, которые пожаловались на штрафы за использование некоторых слов. Об этом "Известиям" рассказал председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игорь Потоцкий.

"За этот же период территориальные органы Роскомнадзора составили около 25 протоколов, связанных с использованием бранной лексики. <...> Суммы [штрафов] варьируются от 5 до 20 тыс. рублей", – добавил Потоцкий.

2

Могут ли СМИ закрыть за использование брани?

Да. За неоднократное использование брани медиавещателям грозит прекращение деятельности.

"Обстоятельства каждой конкретной ситуации оцениваются вначале Роскомнадзором, а затем – судом", – подчеркнула член ассоциации юристов России Мария Верховская.

3

Реально ли вообще составить список бранных слов, запрещённых для СМИ?

Составить исчерпывающий список бранных слов невозможно, уверены эксперты, так как в зависимости от речевой ситуации "вполне невинные выражения могут кому-то показаться оскорбительными".

"Квалификация того или иного слова и выражения как бранного определяется ситуативно", – сказано в письме ТПП.

4

Кто может помочь в составлении списка?

По мнению ТПП, в этом могут помочь лингвисты. В частности, от них потребуется провести экспертизу, чтобы определить "безусловно бранную лексику" и создать перечень слов и выражений, которые не являются грубыми, но могут быть такими в определённом контексте.
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Комментарии 4

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Гость

16:45:38 30-05-2023

Дурдом крепчает.

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Гость

17:53:25 30-05-2023

Ржу, дума только и думает, что ещё запретить а России, созидать она не умеет.

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гость

08:59:07 31-05-2023

Правильная инициатива. Пока нет утвержденного списка, могут привлечь за любое слово. назовёшь "зайкой", могут обвинить, что оскорбление, приравнял к животному

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Гость

09:05:07 31-05-2023

т.е. в перспективе фраза "самки собаки" (слово из 5 букв) сын, в отношении человека будет являться бранью? ведь человек не является щенком/взрослым кобелем

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