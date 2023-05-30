Список слов, запрещённых для СМИ, предлагают создать в России

30 мая 2023, 16:41, Анастасия Бичакова

Фото: pexels.com

Торгово-промышленная палата (ТПП), ссылаясь на жалобы телеканалов и радиостанций, обратилась в Роскомнадзор с просьбой составить чёткий список бранных выражений, которые нельзя употреблять в СМИ. Авторы письма отмечают, что контроль в этой сфере усилился и десятки редакций получают штрафы (хотя при этом нет чётких правил, какие слова можно использовать, а какие – нет).

Каким может быть стоп-лист слов для российских изданий – читайте в материале amic.ru.

1 Зачем СМИ список запрещённых бранных слов? По словам авторов письма, Роскомнадзор усилил контроль за использованием СМИ бранной лексики. Чтобы издания не употребляли "неправильные" слова и не получали за это штрафы, и требуется список. В частности, за последние полтора месяца в Торгово-промышленную палату поступило 15 обращений от представителей медиабизнеса – преимущественно региональных телерадиокомпаний, которые пожаловались на штрафы за использование некоторых слов. Об этом "Известиям" рассказал председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игорь Потоцкий. "За этот же период территориальные органы Роскомнадзора составили около 25 протоколов, связанных с использованием бранной лексики. <...> Суммы [штрафов] варьируются от 5 до 20 тыс. рублей", – добавил Потоцкий.

2 Могут ли СМИ закрыть за использование брани? Да. За неоднократное использование брани медиавещателям грозит прекращение деятельности. "Обстоятельства каждой конкретной ситуации оцениваются вначале Роскомнадзором, а затем – судом", – подчеркнула член ассоциации юристов России Мария Верховская.

3 Реально ли вообще составить список бранных слов, запрещённых для СМИ? Составить исчерпывающий список бранных слов невозможно, уверены эксперты, так как в зависимости от речевой ситуации "вполне невинные выражения могут кому-то показаться оскорбительными". "Квалификация того или иного слова и выражения как бранного определяется ситуативно", – сказано в письме ТПП.