Для СМИ могут составить стоп-лист бранных выражений. Каким он будет?
Список слов, запрещённых для СМИ, предлагают создать в России
30 мая 2023, 16:41, Анастасия Бичакова
Торгово-промышленная палата (ТПП), ссылаясь на жалобы телеканалов и радиостанций, обратилась в Роскомнадзор с просьбой составить чёткий список бранных выражений, которые нельзя употреблять в СМИ. Авторы письма отмечают, что контроль в этой сфере усилился и десятки редакций получают штрафы (хотя при этом нет чётких правил, какие слова можно использовать, а какие – нет).
Каким может быть стоп-лист слов для российских изданий – читайте в материале amic.ru.
Зачем СМИ список запрещённых бранных слов?
По словам авторов письма, Роскомнадзор усилил контроль за использованием СМИ бранной лексики. Чтобы издания не употребляли "неправильные" слова и не получали за это штрафы, и требуется список.
В частности, за последние полтора месяца в Торгово-промышленную палату поступило 15 обращений от представителей медиабизнеса – преимущественно региональных телерадиокомпаний, которые пожаловались на штрафы за использование некоторых слов. Об этом "Известиям" рассказал председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игорь Потоцкий.
"За этот же период территориальные органы Роскомнадзора составили около 25 протоколов, связанных с использованием бранной лексики. <...> Суммы [штрафов] варьируются от 5 до 20 тыс. рублей", – добавил Потоцкий.
Могут ли СМИ закрыть за использование брани?
Да. За неоднократное использование брани медиавещателям грозит прекращение деятельности.
"Обстоятельства каждой конкретной ситуации оцениваются вначале Роскомнадзором, а затем – судом", – подчеркнула член ассоциации юристов России Мария Верховская.
Реально ли вообще составить список бранных слов, запрещённых для СМИ?
Составить исчерпывающий список бранных слов невозможно, уверены эксперты, так как в зависимости от речевой ситуации "вполне невинные выражения могут кому-то показаться оскорбительными".
"Квалификация того или иного слова и выражения как бранного определяется ситуативно", – сказано в письме ТПП.
16:45:38 30-05-2023
Дурдом крепчает.
17:53:25 30-05-2023
Ржу, дума только и думает, что ещё запретить а России, созидать она не умеет.
08:59:07 31-05-2023
Правильная инициатива. Пока нет утвержденного списка, могут привлечь за любое слово. назовёшь "зайкой", могут обвинить, что оскорбление, приравнял к животному
09:05:07 31-05-2023
т.е. в перспективе фраза "самки собаки" (слово из 5 букв) сын, в отношении человека будет являться бранью? ведь человек не является щенком/взрослым кобелем