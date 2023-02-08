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Дмитрий Аленичев посоветовал барнаульцу Соболеву меньше материться и падать на поле

Бывший спартаковец отметил, что ему нравится игра Александра Соболева

08 февраля 2023, 10:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Бывший игрок и экс-наставник московского "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением об игре барнаульского форварда "красно-белых" Александра Соболева. Его слова передаёт портал Sport24.

"Саша – хороший нападающий. Мне нравится, что он злой. Мягкотелые футболисты ничего не добьются. Но местами перебарщивает с разговорами и нецензурной лексикой", – сказал Аленичев.

Он добавил, что главной проблемой Соболева являются частые падения. По мнению Аленичева, барнаульцу стоит посмотреть на то, как играют другие габаритные нападающие, падающие всего пару раз за игру.

Прозвище "дельфин" Соболев, по мнению Аленичева, получил заслуженно.

Комментарии 7

  • Оленичев пусть бабёшку свою учит щи варить
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ну ты вообще достойно ответил..... Какой ты крутой....
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, тебя реально торкнуло ?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • в пылу борьбы литературный язык не будет коррелировать с общепринятым) Пример: Не будете ли Вы милейший сделать мне передачу данного круглого снаряда? Сударь вы были не правы не попав по воротам с моей передачи, или Судье: вы близоруки гражданин и не правы что не обратили внимание на нарушение правил со стороны уважаемого соперника, что привело в негодование большей части нашей команды и вызвало во мне оторопь...)
    08 февраля, Гость   Ответить
  • "Оленичев пусть бабёшку свою учит щи варить" --- Гость, а ты уже научился щи варить? Тебя кто вообще пустил к интернету? А ну брысь отсюда!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ну брысь отсюда... Сильно тебя климакс колбасит Приляг, полижи...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Дима имеет право в корректной форме. Падать тоже надо уметь
    08 февраля, Гость   Ответить
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