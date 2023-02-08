Дмитрий Аленичев посоветовал барнаульцу Соболеву меньше материться и падать на поле

Бывший спартаковец отметил, что ему нравится игра Александра Соболева

08 февраля 2023, 10:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывший игрок и экс-наставник московского "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением об игре барнаульского форварда "красно-белых" Александра Соболева. Его слова передаёт портал Sport24.

"Саша – хороший нападающий. Мне нравится, что он злой. Мягкотелые футболисты ничего не добьются. Но местами перебарщивает с разговорами и нецензурной лексикой", – сказал Аленичев.

Он добавил, что главной проблемой Соболева являются частые падения. По мнению Аленичева, барнаульцу стоит посмотреть на то, как играют другие габаритные нападающие, падающие всего пару раз за игру.

Прозвище "дельфин" Соболев, по мнению Аленичева, получил заслуженно.