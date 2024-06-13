Дмитрий Дибров раскритиковал Караулову, оставившую его без работы

Он высказался о размерах выигрыша в шоу "Кто хочет стать миллионером"

13 июня 2024, 16:01, ИА Амител

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/846852

Певица Юлианна Караулова стала новым ведущим популярного шоу "Кто хочет стать миллионером?". Ранее эту роль исполнял Дмитрий Дибров, который теперь ведет программу "А это нормально?" вместе с Ольгой Бузовой.

В интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец Дибров рассказал, что в начале своего участия в "Кто хочет стать миллионером?" ему подсказывали ответы. Однако со временем он отказался от этой помощи.

Также Дибров отметил, что успех шоу зависит от суммы выигрыша и приглашенной знаменитости. По его словам, если бы сумма была больше, например, миллион долларов, то это было бы гораздо интереснее для зрителей.

Сейчас же он выразил мнение, что сумма выигрыша в шоу слишком мала.



"Сейчас бедная Юлианна Караулова сидит – это интеллектуал. Она у меня три миллиона выиграла. Она хорошо воспитанный, умный человек. И вот она сидит за эти копейки, возится с простыми людьми", – сказал Дибров.